В последнее время Украина ежедневно бьет антирекорды по росту количества новых больных коронавирусом. Из-за превышения ряда критериев по распространению COVID-19 в 13 областях Украины могут усилить карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил, что главные санитарные врачи 13 регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС об усилении карантинных мер, сообщает 24 канал.

Важно Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список

По словам Степанова, в условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях:

увеличение количества новых случаев,

ухудшение динамики,

резкое заполнение коек в больницах, которые выделены под COVID-19.

То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областям нашей страны – это и западные области, и город Киев,

– сказал Максим Степанов.

Чего будет касаться усиление

Усиление карантина может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и "остальных заведений, которые есть в стране".

Какова ситуация с коронавирусом в Украине сейчас?

По состоянию на 27 июня в Украине подтвердили 42 065 случаев коронавирус, 18 701 человек выздоровел, но 1 110 – умерли. За минувшие сутки заболели 948 человек. Резкий скачок новых больных объясняют тем, что украинцы просто перестали придерживаться ограничений.

Во всех областях действует адаптивный карантин. С 22 июня возможность ослабления ограничений в регионе определяют уже по 4 критериям. По состоянию на 26 июня Киев и еще 10 областей не были готовы перейти к следующему этапу послаблений.