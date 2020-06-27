Карантин могут усилить в 13 областях, – Степанов
В последнее время Украина ежедневно бьет антирекорды по росту количества новых больных коронавирусом. Из-за превышения ряда критериев по распространению COVID-19 в 13 областях Украины могут усилить карантин.
Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил, что главные санитарные врачи 13 регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС об усилении карантинных мер, сообщает 24 канал.
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По словам Степанова, в условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях:
- увеличение количества новых случаев,
- ухудшение динамики,
- резкое заполнение коек в больницах, которые выделены под COVID-19.
То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областям нашей страны – это и западные области, и город Киев,
– сказал Максим Степанов.
Чего будет касаться усиление
Усиление карантина может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и "остальных заведений, которые есть в стране".
Какова ситуация с коронавирусом в Украине сейчас?
По состоянию на 27 июня в Украине подтвердили 42 065 случаев коронавирус, 18 701 человек выздоровел, но 1 110 – умерли. За минувшие сутки заболели 948 человек. Резкий скачок новых больных объясняют тем, что украинцы просто перестали придерживаться ограничений.