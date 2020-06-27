Останнім часом Україна щодня б’є антирекорди по зростанню кількості нових хворих на коронавірус. Через перевищення ряду критеріїв щодо розповсюдження COVID-19 у 13 областях України можуть посилити карантин.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу заявив, що головні санітарні лікарі 13 регіонів будуть звертатися до комісій ТЕБ та НС щодо посилення карантинних заходів, повідомляє 24 канал.

Важливо Які області України наразі не готові послабити карантин: список

За словами Степанова, в умовах адаптивного карантину ми побачили різке зростання в деяких областях:

збільшення кількості нових випадків,

погіршення динаміки,

різке заповнення ліжок у лікарнях, які виділені під COVID-19.

Тобто ті критерії, які у нас визначені в постанові, перебільшені по 13 областях нашої країни – це і західні області, і місто Київ,

– сказав Максим Степанов.

Чого буде стосуватися посилення

Посилення карантину може стосуватися роботи міського транспорту, спортивних закладів, а також дошкільних і "решти закладів, які є в країні".