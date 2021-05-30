Детали тайной свадьбы Джонсона

По данным СМИ, венчание состоялось днем ​​29 мая в лондонском Вестминстерском соборе. Церемония длилась около 2 часов.

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Свадебная вечеринка состоялась неподалеку – в резиденции на Даунинг-стрит, где проживает премьер.

На празднование пригласили 30 человек, ведь именно такое количество является максимальным, согласно карантинным нормам в стране. Однако кто именно удостоился такой чести – неизвестно.

В то же время поздравить супругов успели несколько политиков. В частности, министр внутренних дел Прити Патель и руководительница министерства труда и пенсионного обеспечения Тереза ​​Коффи.

Пара будет праздновать свадьбу еще раз – летом 2022 года. На церемонию пригласят всех родственников и друзей. Медовый месяц супруги также решили отложить.

Симодс возьмет фамилию Джонсона

Жена премьера подтвердила, что возьмет фамилию мужа.

Кстати, с 2010 года она работала в пресс-службе Консервативной партии, а через 2 года она была в команде Джонсона, который переизбирался на пост мэра Лондона.

Впоследствии Симондс стала руководителем коммуникации партии. Однако в 2018 году перешла на работу в отдел связей с общественностью в морской организации охраны океана.

Обратите внимание! Симондс и Джонсон вместе по меньшей мере с 2018 года. У них есть общий сын Вилфренд, который родился в 2020 году. В том же году пара объявила о своей помолвке.