Церемония венчания, по данным СМИ, состоялась в Лондоне – в знаменитом Вестминстерском соборе. На мероприятие пригласили очень ограниченный круг людей.
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Борис Джонсон тайно женился: что об этом известно
Информационное агентство AP со ссылкой на британские газеты (например, Mail on Sunday и The Sun) 29 мая сообщило, что глава правительства Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс тайно поженились.
- В стране действуют коронавирусные ограничения, в том числе касаемо свадеб. На таких мероприятиях нельзя собирать более 30 человек. Впрочем, сколько гостей было на церемонии Джонсона и Саймондс – неизвестно.
- Журналисты пишут, что происходило венчание в Вестминстерском соборе в Лондоне, а пригласили на него крайне ограниченное число людей. Даже подчиненные премьера ничего не знали о планах своего руководителя.
Напомним, Джонсон и Саймондс встречаются по меньшей мере с 2018 года. У пары есть общий сын Уилфред, он родился в апреле 2020. А о помолвке пара объявила в феврале того же года.
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс поженились / Фото AFP
Для 56-летнего Бориса Джонсона этот уже третий брак, а вот для 33-летней Саймондс – первый. Так же Уилфред у нее – первый ребенок, а у Джонсона есть еще пятеро.
К слову, в офисе главы правительства пока что отказались комментировать сообщения СМИ о тайном бракосочетании Бориса Джонсона.
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