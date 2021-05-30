Церемония венчания, по данным СМИ, состоялась в Лондоне – в знаменитом Вестминстерском соборе. На мероприятие пригласили очень ограниченный круг людей.

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Борис Джонсон тайно женился: что об этом известно

Информационное агентство AP со ссылкой на британские газеты (например, Mail on Sunday и The Sun) 29 мая сообщило, что глава правительства Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс тайно поженились.

В стране действуют коронавирусные ограничения, в том числе касаемо свадеб. На таких мероприятиях нельзя собирать более 30 человек. Впрочем, сколько гостей было на церемонии Джонсона и Саймондс – неизвестно.

Журналисты пишут, что происходило венчание в Вестминстерском соборе в Лондоне, а пригласили на него крайне ограниченное число людей. Даже подчиненные премьера ничего не знали о планах своего руководителя.

Напомним, Джонсон и Саймондс встречаются по меньшей мере с 2018 года. У пары есть общий сын Уилфред , он родился в апреле 2020. А о помолвке пара объявила в феврале того же года.



Борис Джонсон и Кэрри Саймондс поженились / Фото AFP

Для 56-летнего Бориса Джонсона этот уже третий брак, а вот для 33-летней Саймондс – первый. Так же Уилфред у нее – первый ребенок, а у Джонсона есть еще пятеро.

Интересный факт: крайним до Бориса Джонсона британским премьер-министром, который женился во время своей каденции, был Роберт Бэнкс Дженкинсон, граф Ливерпуль, а произошло это, как пишет Wavy , еще в 1822 году.

К слову, в офисе главы правительства пока что отказались комментировать сообщения СМИ о тайном бракосочетании Бориса Джонсона.