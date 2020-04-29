У премьера Великобритании Джонсона родился ребенок

Британский премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Керри Симондс стали родителями. 29 апреля у них родился сын.

О пополнении в семье Бориса Джонсона сообщает The Guardian.

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Пара заявила, что у них "сегодня утром (29 апреля – 24 канал) в лондонской больнице родился здоровый мальчик". Представитель премьера отметил, что и мать, и ребенок "чувствуют себя очень хорошо".

К слову, 55-летний Борис Джонсон был дважды женат. От второго брака у него двое сыновей и две дочери. В 2009 году у политика родилась внебрачная дочь.

Об отношениях с Керри Симондс, которая на 23 года моложе его, Джонсон объявил после развода.

Напомним, Джонсон 27 апреля вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит после того, как оправился от коронавируса.

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