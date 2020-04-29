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      У премьера Великобритании Джонсона родился ребенок

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      У премьера Великобритании Бориса Джонсона 29 апреля родился сын
      У премьера Великобритании Джонсона родился ребенок / express.co.uk

      Британский премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Керри Симондс стали родителями. 29 апреля у них родился сын.

      О пополнении в семье Бориса Джонсона сообщает The Guardian.

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      Пара заявила, что у них "сегодня утром (29 апреля – 24 канал) в лондонской больнице родился здоровый мальчик". Представитель премьера отметил, что и мать, и ребенок "чувствуют себя очень хорошо".

      К слову, 55-летний Борис Джонсон был дважды женат. От второго брака у него двое сыновей и две дочери. В 2009 году у политика родилась внебрачная дочь.

      Об отношениях с Керри Симондс, которая на 23 года моложе его, Джонсон объявил после развода.

      Напомним, Джонсон 27 апреля вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит после того, как оправился от коронавируса.

      Коронавирус у Бориса Джонсона: что известно

      • COVID-19 у Джонсона обнаружили 26 марта. Сначала он оставался дома и продолжал дистанционно выполнять свои обязанности.
      • Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования вечером 5 апреля.
      • 6 премьера Британии перевели в отделение интенсивной терапии, поскольку состояние здоровья политика ухудшилось.
      • Из реанимации Джонсона 9 апреля перевели в обычную палату.
      • Впоследствии он сделал первое публичное заявление, в котором поблагодарил врачей за спасенную жизнь.
      • 27 апреля политик вышел на работу.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Дети и несовершеннолетние Борис Джонсон Великобритания
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