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      У прем’єра Британії Джонсона народилася дитина

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      У прем’єра Британії Бориса Джонсона 29 квітня народився син
      У прем’єра Британії Джонсона народилася дитина / express.co.uk

      Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон та його наречена Керрі Симондс стали батьки. 29 квітня у них народився син.

      Про доповнення у родині Бориса Джонсона повідомляє The Guardian.

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      Пара заявила, що в них "сьогодні вранці (29 квітня – 24 канал) в лондонській лікарні народився здоровий хлопчик". Речник прем'єра зазначив, що і мати, і дитина "почуваються дуже добре".

      До слова, 55-річний Борис Джонсон був двічі одружений. Від другого шлюбу у нього двоє синів та дві дочки. У 2009 році у політика народилася позашлюбна дочка.

      Про стосунки з Керрі Сімондс, яка на 23 роки молодша за нього, Джонсон оголосив після розлучення.

      Нагадаємо, британський прем’єр 27 квітня повернувся до офіційної резиденції на Даунінг-стріт після того, як одужав від коронавірусу.

      Коронавірус у Бориса Джонсона: що відомо

      • COVID-19 у Джонсона виявили 26 березня. Спершу він залишався вдома та продовжував дистанційно виконувати свої обов'язки.
      • Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження увечері 5 квітня.
      • 6 прем'єра Британії перевели до відділення інтенсивної терапії, бо стан здоров'я політика погіршився.
      • З реанімації Джонсона 9 квітня перевели у звичайну палату.
      • Згодом він зробив першу публічну заяву, у якій подякував лікарям за врятоване життя.
      • 27 квітня політик знову вийшов на роботу.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Діти і неповнолітні Борис Джонсон Велика Британія
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