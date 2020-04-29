У прем’єра Британії Джонсона народилася дитина

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон та його наречена Керрі Симондс стали батьки. 29 квітня у них народився син.

Про доповнення у родині Бориса Джонсона повідомляє The Guardian.

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Пара заявила, що в них "сьогодні вранці (29 квітня – 24 канал) в лондонській лікарні народився здоровий хлопчик". Речник прем'єра зазначив, що і мати, і дитина "почуваються дуже добре".

До слова, 55-річний Борис Джонсон був двічі одружений. Від другого шлюбу у нього двоє синів та дві дочки. У 2009 році у політика народилася позашлюбна дочка.

Про стосунки з Керрі Сімондс, яка на 23 роки молодша за нього, Джонсон оголосив після розлучення.

Нагадаємо, британський прем’єр 27 квітня повернувся до офіційної резиденції на Даунінг-стріт після того, як одужав від коронавірусу.

Коронавірус у Бориса Джонсона: що відомо