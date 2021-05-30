Церемонія вінчання, за даними ЗМІ, відбулася у Лондоні – у знаменитому Вестмінстерському соборі. На захід запросили дуже обмежене коло людей.
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Борис Джонсон таємно одружився: що про це відомо
Інформаційне агентство AP із посиланням на британські газети (наприклад, Mail on Sunday і The Sun) 29 травня повідомило, що очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон та його подруга Керрі Сімондс таємно одружилися.
- У країні діють коронавірусні обмеження, зокрема й щодо весіль. На таких заходах не можна збирати понад 30 людей. Утім, скільки гостей було на церемонії Джонсона й Сімондс – невідомо.
- Журналісти пишуть, що відбувалося вінчання у Вестмінстерському соборі в Лондоні, а запросили на нього вкрай обмежену кількість людей. Навіть підлеглі прем'єра нічого не знали про плани свого керівника.
Нагадаємо, Джонсон і Сімондс зустрічаються щонайменше з 2018 року. У пари є спільний син Вілфред, він народився у квітні 2020. А про заручини пара оголосила у лютому того ж року.
Борис Джонсон та Керрі Сімондс одружилися / Фото AFP
Для 56-річного Бориса Джонсона цей вже третій шлюб, а от для 33-річної Сімондс – перший. Так само Вілфред у неї – перша дитина, а у Джонсона є ще п'ятеро.
До слова, в офісі глави уряду наразі відмовилися коментувати повідомлення ЗМІ про таємне одруження Бориса Джонсона.
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