Церемонія вінчання, за даними ЗМІ, відбулася у Лондоні – у знаменитому Вестмінстерському соборі. На захід запросили дуже обмежене коло людей.

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Борис Джонсон таємно одружився: що про це відомо

Інформаційне агентство AP із посиланням на британські газети (наприклад, Mail on Sunday і The Sun) 29 травня повідомило, що очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон та його подруга Керрі Сімондс таємно одружилися.

У країні діють коронавірусні обмеження, зокрема й щодо весіль. На таких заходах не можна збирати понад 30 людей. Утім, скільки гостей було на церемонії Джонсона й Сімондс – невідомо.

На таких заходах не можна збирати понад 30 людей. Утім, скільки гостей було на церемонії Джонсона й Сімондс – невідомо. Журналісти пишуть, що відбувалося вінчання у Вестмінстерському соборі в Лондоні, а запросили на нього вкрай обмежену кількість людей. Навіть підлеглі прем'єра нічого не знали про плани свого керівника.

Нагадаємо, Джонсон і Сімондс зустрічаються щонайменше з 2018 року. У пари є спільний син Вілфред, він народився у квітні 2020. А про заручини пара оголосила у лютому того ж року.



Борис Джонсон та Керрі Сімондс одружилися / Фото AFP

Для 56-річного Бориса Джонсона цей вже третій шлюб, а от для 33-річної Сімондс – перший. Так само Вілфред у неї – перша дитина, а у Джонсона є ще п'ятеро.

Цікавий факт: крайнім до Бориса Джонсона британським прем'єр-міністром, який взяв шлюб під своєї каденції, був Роберт Бенкс Дженкінсон, граф Ліверпуль, і сталося це, як пише Wavy, аж у 1822 році.

До слова, в офісі глави уряду наразі відмовилися коментувати повідомлення ЗМІ про таємне одруження Бориса Джонсона.

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