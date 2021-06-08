В Минздраве обратили внимание на то, что на 8 июня 2021 года все области Украины – "желтые". Однако в 15 из них коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 меньше 4%.

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Приближенные к зеленой зоне регионы

  • Винницкая область – 1,4%;
  • Донетчина – 3,9%
  • Житомирщина – 3,7%;
  • Закарпатье – 3,1%;
  • Прикарпатье – 3,2%;
  • Кировоградщина – 3,2%;
  • Луганщина – 2,4%;
  • Львовщина – 3,7%;
  • Одесская область – 1,8%;
  • Полтавщина – 2,9%;
  • Тернопольщина – 3,5%;
  • Харьковщина – 2,9%;
  • Херсонщина – 3,0%;
  • Хмельницкая область – 3,3%;
  • Буковина – 3,9%.

В Киеве коэффициент новых случаев составляет 4,7%.


Деление на карантинные зоны / Данные Минздрава

Стоит отметить, что по показателям охвата тестирований на коронавирус все области Украины – "зеленые".

Однако, по данным Министерства здравоохранения, в нашем государстве каждый регион находится в желтой зоне.