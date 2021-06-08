В Минздраве обратили внимание на то, что на 8 июня 2021 года все области Украины – "желтые". Однако в 15 из них коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 меньше 4%.

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Приближенные к зеленой зоне регионы

Винницкая область – 1,4%;

Донетчина – 3,9%

Житомирщина – 3,7%;

Закарпатье – 3,1%;

Прикарпатье – 3,2%;

Кировоградщина – 3,2%;

Луганщина – 2,4%;

Львовщина – 3,7%;

Одесская область – 1,8%;

Полтавщина – 2,9%;

Тернопольщина – 3,5%;

Харьковщина – 2,9%;

Херсонщина – 3,0%;

Хмельницкая область – 3,3%;

Буковина – 3,9%.

В Киеве коэффициент новых случаев составляет 4,7%.



Деление на карантинные зоны / Данные Минздрава

Стоит отметить, что по показателям охвата тестирований на коронавирус все области Украины – "зеленые".

Однако, по данным Министерства здравоохранения, в нашем государстве каждый регион находится в желтой зоне.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.