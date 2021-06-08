В Минздраве обратили внимание на то, что на 8 июня 2021 года все области Украины – "желтые". Однако в 15 из них коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 меньше 4%.
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Приближенные к зеленой зоне регионы
- Винницкая область – 1,4%;
- Донетчина – 3,9%
- Житомирщина – 3,7%;
- Закарпатье – 3,1%;
- Прикарпатье – 3,2%;
- Кировоградщина – 3,2%;
- Луганщина – 2,4%;
- Львовщина – 3,7%;
- Одесская область – 1,8%;
- Полтавщина – 2,9%;
- Тернопольщина – 3,5%;
- Харьковщина – 2,9%;
- Херсонщина – 3,0%;
- Хмельницкая область – 3,3%;
- Буковина – 3,9%.
В Киеве коэффициент новых случаев составляет 4,7%.
Деление на карантинные зоны / Данные Минздрава
Стоит отметить, что по показателям охвата тестирований на коронавирус все области Украины – "зеленые".
Однако, по данным Министерства здравоохранения, в нашем государстве каждый регион находится в желтой зоне.