У МОЗ звернули увагу на те, що станом на 8 червня 2021 року всі області України – "жовті". Однак в 15 з них коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 менший ніж 4%.

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Наближені до зеленої зони регіони

  • Вінниччина – 1,4%;
  • Донеччина – 3,9%
  • Житомирщина – 3,7%;
  • Закарпаття – 3,1%;
  • Прикарпаття – 3,2%;
  • Кіровоградщина – 3,2%;
  • Луганщина – 2,4%;
  • Львівщина – 3,7%;
  • Одещина – 1,8%;
  • Полтавщина – 2,9%;
  • Тернопільщина – 3,5%;
  • Харківщина – 2,9%;
  • Херсонщина – 3,0%;
  • Хмельниччина – 3,3%;
  • Буковина – 3,9%.

У Києві коефіцієнт нових випадків становить 4,7%.


Розподіл на карантинні зони / Дані МОЗ

Варто зазначити, що за показником охоплення тестуванням на коронавірус всі області України – "зелені".

Проте, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в нашій державі кожен регіон перебуває у жовтій зоні.