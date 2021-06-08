У МОЗ звернули увагу на те, що станом на 8 червня 2021 року всі області України – "жовті". Однак в 15 з них коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 менший ніж 4%.

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Наближені до зеленої зони регіони

Вінниччина – 1,4%;

Донеччина – 3,9%

Житомирщина – 3,7%;

Закарпаття – 3,1%;

Прикарпаття – 3,2%;

Кіровоградщина – 3,2%;

Луганщина – 2,4%;

Львівщина – 3,7%;

Одещина – 1,8%;

Полтавщина – 2,9%;

Тернопільщина – 3,5%;

Харківщина – 2,9%;

Херсонщина – 3,0%;

Хмельниччина – 3,3%;

Буковина – 3,9%.

У Києві коефіцієнт нових випадків становить 4,7%.



Розподіл на карантинні зони / Дані МОЗ

Варто зазначити, що за показником охоплення тестуванням на коронавірус всі області України – "зелені".

Проте, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в нашій державі кожен регіон перебуває у жовтій зоні.

Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.