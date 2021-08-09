Минздрав и Министерство образования и науки вместе готовятся к новому учебному году. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Сейчас карантин до конца лета, но предварительно мы проговорили эпидситуацию в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить ограничения минимум на 2 месяца. В ближайшее время будем инициировать это в правительстве,

– подчеркнул министр.

Пойдут ли дети в школу

Если в Украине сохранится зеленый уровень эпидемической опасности, то образовательный процесс начнется без каких-либо карантинных ограничений. Однако школьники и учителя должны будут соблюдать карантинные правила для всех общественных заведений.

В то же время, если область будет попадать в другую цветную зону, то образовательный процесс будет продолжаться. Впрочем только в том случае, если 80% педагогов конкретного учебного заведения будут вакцинированы.

Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

За сутки 9 августа COVID-19 подхватили 619 украинцев. Из них 45 детей и 11 медиков.

Также известно, что 10 больных, к сожалению умерли.

Всего за период пандемии опасную болезнь в Украине подхватили более 2,2 миллиона человек. Из них 53 095 человек умерли.

Ляшко заявил, что осенью локдауна не будет, если вакцинируется как можно больше людей.



Правила зеленой зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала