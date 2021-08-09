МОЗ та Міністерство освіти та науки разом готуються до нового навчального року. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

До теми У МОЗ назвали області, які не відповідають нормам зеленої зони карантину

Зараз карантин до кінця літа, але попередньо ми проговорили епідситуацію в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити обмеження щонайменше на 2 місяці. Найближчим часом ініціюватимемо це в уряді,

– наголосив міністр.

Чи підуть діти в школу

Якщо в Україні збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, то освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень. Однак школярі та вчителі повинні будуть дотримуватися карантинних правил для всіх громадських закладів.

Водночас, якщо область потраплятиме в іншу кольорову зону, то освітній процес продовжуватиметься. Утім лише в тому разі, якщо 80% освітян конкретного закладу освіти будуть вакциновані.

Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

За добу 9 серпня COVID-19 підхопили 619 українців. З них 45 дітей та 11 медиків.

Також відомо, що 10 хворих, на жаль померли.

Загалом за період пандемії небезпечну недугу в Україні підхопили понад 2,2 мільйона людей. З них 53 095 осіб померли.

Ляшко заявив, що восени локдауну не буде, якщо вакцинується якомога більше людей.



Правила зеленої зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу