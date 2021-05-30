Министр здравоохранения Украины Ляшко заявил, что в Украине сейчас стабилизировалась ситуация. Людям необходимо позволить отдохнуть.

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Отвечая на вопрос о возможном ослаблении карантина, Ляшко ответил: "Да, на летний период".

Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно немного-немного приоткрыть, сделать определенные послабления,

– подчеркнул глава Минздрава.

По словам Ляшко, сейчас речь идет о золотой середине – способности медицинской системы лечить и экономическими другими вещами.

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