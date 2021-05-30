Міністр охорони здоров'я України Ляшко заявив, що в Україні наразі стабілізувалася ситуація. Людям необхідно дозволити відпочити.
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Відповідаючи на запитання про можливе послаблення карантину, Ляшко відповів: "так, на літній період".
Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення,
– наголосив глава МОЗ.
За словами Ляшка, наразі мовиться про золоту середину – спроможністю медичної системи лікувати і економічними іншими речами.
Коронавірус в Україні: останні новини
- Станом на 30 травня в Україні на коронавірус захворіли 2 201 472 людини. На жаль, померли понад 50 тисяч інфікованих.
- Упродовж доби 29 травня зафіксували 1 703 нових інфікованих.
- Щеплення від коронавірусу в Україні отримали вже 1 015 978 людини.
- Ляшко пообіцяв, що до кінця 2021 року всі охочі вакцинуватися зможуть це зробити. Окрім того, політик пообіцяв, що в Україні запустять "паспорти вакцинації".