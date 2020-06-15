Кабмин готовит очередной документ с условиями для усиления карантина. Однако для некоторых регионов долгожданное ослабление может наступить еще не скоро. Причиной является большое количество больных коронавирусом.

В постановление, регламентирующее соблюдение карантинных мер, внесут определенные изменения. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба ОП.

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В документе будут предусмотрены условия, по которым области будут определять, усиливать ли карантин.

Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это нужно в случае ухудшения эпидемической ситуации,

– говорится в сообщении.

В Украине с 10 июня стартовал новый этап ослабления карантина, однако все больше регионов не могут к нему приобщиться. В целом Киев и еще десять областей не могут снять карантинные ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом.

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Какие области не готовы ослабить карантин

По состоянию на 15 июня количество случаев коронавируса в указанных областях:

Винницкая область – 1 423 (+30);

Волынская область – 1 438 (+40);

Житомирская область – 1 087 (+42);

Закарпатская область – 1 680 (+48);

Львовская область – 2 933 (+136);

Ровненская область – 2 369 (+28);

Тернопольская область – 1 467 (+40);

Черновицкая область – 3 959 (+43);

Черниговская область – 424 (+14);

Ивано-Франковская область – 1 766 (+38);

город Киев – 3 957 (+53).



Ослабление карантина с 10 июня / Инфографика 24 канала