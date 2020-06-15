Кабмін готує черговий документ з умовами для посилення карантину. Однак для деяких регіонів довгоочікуване послаблення може настати ще не скоро. Причиною є велика кількість хворих на коронавірус.

До постанови, яка регламентує дотримання карантинних заходів, внесуть певні зміни. Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає пресслужба ОП.

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У документі будуть передбачені умови, за якими області визначатимуть, чи посилювати карантин.

Вони будуть визначати, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткішими. Це потрібно у разі погіршення епідемічної ситуації,

– мовиться у повідомленні.

В Україні з 10 червня стартував новий етап послаблення карантину, однак все більше регіонів не можуть долучитися до нього. Загалом Київ та ще десять областей не можуть зняти карантинні обмеження через складну ситуацію з коронавірусом.

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Які області не готові послабити карантин

Станом на 15 червня кількість випадків коронавірусу у зазначених областях:

Вінницька область – 1 423 (+30);

Волинська область – 1 438 (+40);

Житомирська область – 1 087 (+42);

Закарпатська область – 1 680 (+48);

Львівська область – 2 933 (+136);

Рівненська область – 2 369 (+28);

Тернопільська область – 1 467 (+40);

Чернівецька область – 3 959 (+43);

Чернігівська область – 424 (+14);

Івано-Франківська – 1 766 (+38);

місто Київ – 3 957 (+53).



Послаблення карантину з 10 червня / Інфографіка 24 каналу