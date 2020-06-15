Карантин в Україні можуть посилити: Кабмін готує нові зміни
Кабмін готує черговий документ з умовами для посилення карантину. Однак для деяких регіонів довгоочікуване послаблення може настати ще не скоро. Причиною є велика кількість хворих на коронавірус.
До постанови, яка регламентує дотримання карантинних заходів, внесуть певні зміни. Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає пресслужба ОП.
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У документі будуть передбачені умови, за якими області визначатимуть, чи посилювати карантин.
Вони будуть визначати, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткішими. Це потрібно у разі погіршення епідемічної ситуації,
– мовиться у повідомленні.
В Україні з 10 червня стартував новий етап послаблення карантину, однак все більше регіонів не можуть долучитися до нього. Загалом Київ та ще десять областей не можуть зняти карантинні обмеження через складну ситуацію з коронавірусом.
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Які області не готові послабити карантин
Станом на 15 червня кількість випадків коронавірусу у зазначених областях:
- Вінницька область – 1 423 (+30);
- Волинська область – 1 438 (+40);
- Житомирська область – 1 087 (+42);
- Закарпатська область – 1 680 (+48);
- Львівська область – 2 933 (+136);
- Рівненська область – 2 369 (+28);
- Тернопільська область – 1 467 (+40);
- Чернівецька область – 3 959 (+43);
- Чернігівська область – 424 (+14);
- Івано-Франківська – 1 766 (+38);
- місто Київ – 3 957 (+53).