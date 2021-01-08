В Венгрии комендантский час и эпидемиологические ограничительные меры останутся неизменными до 1 февраля. В частности, и обучение в средней школе останется дистанционным.

Карантинные ограничения в Венгрии

Чтобы предотвратить новые случаи заражения COVID-19 венгерские власти решили продлить комендантский час, который ввели еще 11 ноября 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире KOSSUTH RÁDIÓ.

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Существующие ограничения будут продлены до 1 февраля,

– заявил премьер.

Он добавил, что в средней школе будет продолжаться дистанционное образование. В то же время ученики начальной школы, обучение которых на этой неделе возобновили, и в дальнейшем будут посещать учебные заведения.

Премьер также отметил, что западные вакцины поступают слишком медленно, именно поэтому правительство ведет переговоры с Израилем, Россией и Китаем.

Обратите внимание! Венгрия стала первой среди стран Евросоюза, которая начала вакцинацию от коронавируса. Разработанный Pfizer и BioNTech препарат в конце декабря 2020 года ввели работникам больниц Будапешта.

Что известно о карантине в Венгрии