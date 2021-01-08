Карантин в Венгрии: страна продлит ограничения до 1 февраля
В Венгрии комендантский час и эпидемиологические ограничительные меры останутся неизменными до 1 февраля. В частности, и обучение в средней школе останется дистанционным.
Карантинные ограничения в Венгрии
Чтобы предотвратить новые случаи заражения COVID-19 венгерские власти решили продлить комендантский час, который ввели еще 11 ноября 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире KOSSUTH RÁDIÓ.
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Существующие ограничения будут продлены до 1 февраля,
– заявил премьер.
Он добавил, что в средней школе будет продолжаться дистанционное образование. В то же время ученики начальной школы, обучение которых на этой неделе возобновили, и в дальнейшем будут посещать учебные заведения.
Премьер также отметил, что западные вакцины поступают слишком медленно, именно поэтому правительство ведет переговоры с Израилем, Россией и Китаем.
Что известно о карантине в Венгрии
- В ноябре в стране ввели жесткие карантинные ограничения, предусматривающие закрытие средней школы, отелей и ресторанов.
- Продавать готовую еду можно только на вынос.
- В стране также запретили проводить собрания людей.
- С 20:00 до 5:00 действует комендантский час.
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