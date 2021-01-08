В Угорщині комендантська година та епідеміологічні обмежувальні заходи залишаться незмінними до 1 лютого. Зокрема, і навчання у середній школі залишиться дистанційним.

Карантинні обмеження в Угорщині

Щоб запобігти новим випадкам зараження COVID-19 угорська влада вирішила продовжити комендантську годину, яку ввели ще 11 листопада 2020 року. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі KOSSUTH RÁDIÓ.

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Існуючі обмеження будуть продовжені до 1 лютого,

– заявив прем’єр.

Він додав, що в середній школі продовжуватиметься дистанційна освіта. Водночас учні початкової школи, навчання яких на цьому тижні відновили, і надалі відвідуватимуть заклади освіти.

Прем'єр також зазначив, що західні вакцини надходять надто повільно, саме тому уряд веде переговори з Ізраїлем, Росією та Китаєм.

Зверніть увагу! Угорщина стала першою серед країн Євросоюзу, яка розпочала вакцинацію від коронавірусу. Розроблений Pfizer і BioNTech препарат наприкінці грудня 2020 року ввели працівникам лікарень Будапешта.

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