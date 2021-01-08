Карантин в Угорщині: країна продовжить обмеження до 1 лютого
В Угорщині комендантська година та епідеміологічні обмежувальні заходи залишаться незмінними до 1 лютого. Зокрема, і навчання у середній школі залишиться дистанційним.
Карантинні обмеження в Угорщині
Щоб запобігти новим випадкам зараження COVID-19 угорська влада вирішила продовжити комендантську годину, яку ввели ще 11 листопада 2020 року. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі KOSSUTH RÁDIÓ.
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Існуючі обмеження будуть продовжені до 1 лютого,
– заявив прем’єр.
Він додав, що в середній школі продовжуватиметься дистанційна освіта. Водночас учні початкової школи, навчання яких на цьому тижні відновили, і надалі відвідуватимуть заклади освіти.
Прем'єр також зазначив, що західні вакцини надходять надто повільно, саме тому уряд веде переговори з Ізраїлем, Росією та Китаєм.
Що відомо про карантин в Угорщині
- У листопаді в країні ввели жорсткі карантинні обмеження, які передбачають закриття середньої школи, готелів та ресторанів.
- Продавати готову їжу можна лише на винос.
- У країні також заборонили проводити зібрання людей.
- З 20:00 до 5:00 діє комендантська година.
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