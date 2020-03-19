Карантин 2020: лайфхаки, как радоваться весне
Журналист 24 канала Андрей Костюк собрал советы, как наслаждаться весной, когда в мире пандемия коронавируса. А в Украине объявлен карантин до 3 апреля.
В 2020 году цветы в Украине зацвели раньше, чем обычно. Даже сакуры опередили сезон на 12 дней.
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Общенациональный карантин – это не повод впадать в депрессию или не радоваться весеннему солнцу, теплу и цветам.
Видео 24 канала: как радоваться весне во время карантина
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