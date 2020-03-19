Карантин 2020: лайфхаки, як радіти весні
Журналіст 24 каналу Андрій Костюк зібрав поради, як насолоджуватися весною, коли у світі пандемія коронавірусу. А в Україні оголошений карантин до 3 квітня.
У 2020 році квіти в Україні зацвіли раніше, ніж зазвичай. Навіть сакури випередили сезон на 12 днів.
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Загальнонаціональний карантин – це не привід входити в депресію, а також не радіти весняному сонцю, теплу та квітам.
Відео 24 каналу: як радіти весні під час карантину
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