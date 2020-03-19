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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Карантин 2020: лайфхаки, як радіти весні

      - Читать новость на русском
      Як радіти весні / apostrophe.ua

      Журналіст 24 каналу Андрій Костюк зібрав поради, як насолоджуватися весною, коли у світі пандемія коронавірусу. А в Україні оголошений карантин до 3 квітня.

      У 2020 році квіти в Україні зацвіли раніше, ніж зазвичай. Навіть сакури випередили сезон на 12 днів.

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      Загальнонаціональний карантин – це не привід входити в депресію, а також не радіти весняному сонцю, теплу та квітам.

      Відео 24 каналу: як радіти весні під час карантину

      Прості правила, які можуть врятувати життя картинка 24 канал
      Як поводитися під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України
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