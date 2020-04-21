Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая и ослабить: откроют парки и музеи
Министерство здравоохранения будет выносить постановление о продлении карантина до 12 мая. Однако, на этот раз карантин не будут усиливать, а наоборот, ослабят.
Продолжение карантина необходимо, поскольку распространенность коронавируса растет. Об этом на брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов, пишет 24 канал.
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Минздрав будет предлагать такие смягчения:
- Позволят прогулки по паркам, скверам. Однако в ограниченном количестве людей и только в средствах индивидуальной защиты.
- Откроют библиотеки и музеи для посетителей. Однако, также с четкими ограничениями по количеству человек. На входе будут проводить термоскрининг и не будут пускать людей без масок.
- Кроме того, введут еще ряд послабляющих мероприятий, конкретно какие Степанов не охарактеризовал.
Смотрите видео брифинга Максима Степанова
Что работает в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала
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