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      Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая и ослабить: откроют парки и музеи

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      Карантин продлят до 12 мая / Фото 24 канала

      Министерство здравоохранения будет выносить постановление о продлении карантина до 12 мая. Однако, на этот раз карантин не будут усиливать, а наоборот, ослабят.

      Продолжение карантина необходимо, поскольку распространенность коронавируса растет. Об этом на брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов, пишет 24 канал.

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      Минздрав будет предлагать такие смягчения:

      • Позволят прогулки по паркам, скверам. Однако в ограниченном количестве людей и только в средствах индивидуальной защиты.
      • Откроют библиотеки и музеи для посетителей. Однако, также с четкими ограничениями по количеству человек. На входе будут проводить термоскрининг и не будут пускать людей без масок.
      • Кроме того, введут еще ряд послабляющих мероприятий, конкретно какие Степанов не охарактеризовал.

      Смотрите видео брифинга Максима Степанова


      Что работает в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Максим Степанов
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