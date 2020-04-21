Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая и ослабить: откроют парки и музеи

Министерство здравоохранения будет выносить постановление о продлении карантина до 12 мая. Однако, на этот раз карантин не будут усиливать, а наоборот, ослабят.

Продолжение карантина необходимо, поскольку распространенность коронавируса растет. Об этом на брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов, пишет 24 канал. Узнайте Продлят ли карантин до мая: прогнозы экспертов Минздрав будет предлагать такие смягчения: Позволят прогулки по паркам, скверам. Однако в ограниченном количестве людей и только в средствах индивидуальной защиты. Откроют библиотеки и музеи для посетителей. Однако, также с четкими ограничениями по количеству человек. На входе будут проводить термоскрининг и не будут пускать людей без масок. Кроме того, введут еще ряд послабляющих мероприятий, конкретно какие Степанов не охарактеризовал. Смотрите видео брифинга Максима Степанова

Что работает в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала