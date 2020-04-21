МОЗ пропонує продовжити карантин до 12 травня і послабити: відкриють парки і музеї

Міністерство охорони здоров'я виноситиме постанову щодо продовження карантину до 12 травня. Однак, цього разу карантин не посилюватимуть, а навпаки, послаблять.

Продовження карантину необхідне, оскільки поширюваність коронавірусу росте. Про це на брифінгу розповів голова МОЗ Максим Степанов, пише 24 канал. Дізнайтеся Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів МОЗ пропонуватиме такі пом'якшення: Дозволять прогулянки парками, скверами. Однак в обмеженій кількості осіб та лише у засобах індивідуального захисту. Відкриють бібліотеки та музеї для відвідувачів. Проте, також з чіткими обмеженнями щодо кількості осіб. На вході проводитимуть термоскринінг та не пускатимуть людей без масок. Окрім того, введуть ще ряд послаблювальних заходів, конкретно які Степанов не охарактеризував. Дивіться відео брифінгу Максима Степанова

Що працює в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу