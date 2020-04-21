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      МОЗ пропонує продовжити карантин до 12 травня і послабити: відкриють парки і музеї

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      Карантин продовжать до 12 травня / Фото 24 каналу

      Міністерство охорони здоров'я виноситиме постанову щодо продовження карантину до 12 травня. Однак, цього разу карантин не посилюватимуть, а навпаки, послаблять.

      Продовження карантину необхідне, оскільки поширюваність коронавірусу росте. Про це на брифінгу розповів голова МОЗ Максим Степанов, пише 24 канал.

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      МОЗ пропонуватиме такі пом'якшення:

      • Дозволять прогулянки парками, скверами. Однак в обмеженій кількості осіб та лише у засобах індивідуального захисту.  
      • Відкриють бібліотеки та музеї для відвідувачів. Проте, також з чіткими обмеженнями щодо кількості осіб. На вході проводитимуть термоскринінг та не пускатимуть людей без масок.
      • Окрім того, введуть ще ряд послаблювальних заходів, конкретно які Степанов не охарактеризував.

      Дивіться відео брифінгу Максима Степанова 


      Що працює в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я
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