МОЗ пропонує продовжити карантин до 12 травня і послабити: відкриють парки і музеї
Міністерство охорони здоров'я виноситиме постанову щодо продовження карантину до 12 травня. Однак, цього разу карантин не посилюватимуть, а навпаки, послаблять.
Продовження карантину необхідне, оскільки поширюваність коронавірусу росте. Про це на брифінгу розповів голова МОЗ Максим Степанов, пише 24 канал.
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МОЗ пропонуватиме такі пом'якшення:
- Дозволять прогулянки парками, скверами. Однак в обмеженій кількості осіб та лише у засобах індивідуального захисту.
- Відкриють бібліотеки та музеї для відвідувачів. Проте, також з чіткими обмеженнями щодо кількості осіб. На вході проводитимуть термоскринінг та не пускатимуть людей без масок.
- Окрім того, введуть ще ряд послаблювальних заходів, конкретно які Степанов не охарактеризував.
Дивіться відео брифінгу Максима Степанова
Що працює в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу
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