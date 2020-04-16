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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Карантин продолжат однозначно, – Садовый дал прогноз насколько долго

      - Читати новину українською
      Андрей Садовый / 24 канал

      Карантин в Украине должен закончиться 24 апреля. Однако мэр Львова Андрей Садовый убежден, что власти его продолжат до середины мая.

      Такое мнение он озвучил в программе "Политанатомия" на 24 канале. По его словам, количество больных может увеличиться после Пасхальных праздников.

      К слову Продлят ли карантин до мая: прогнозы экспертов

      "Карантин однозначно будет продлен до середины мая. В середине мая мы поймем, где мы есть. Конечно, может дать импульс Пасха в регионах, где не будет соблюден карантин", – объяснил он.

      Я думаю, что, возможно, до июня мы должны уже ослаблять (карантин – 24 канал), но это зависит от того, как мы проживем следующие 2,5 недели, то есть они будут ключевыми,
      – отметил Садовый.

      Он объяснил, что они вместе с Советом епископов, куда входят представители Православной церкви Украины и Московского партриархата, Украинской греко-католической и римско-католических церквей, а также евангелисты, разработали общие правила на время карантина.

      Со священниками приказной эффект не сработает, надо обсуждать эти вопросы,
      – отметил мэр Львова.

      Также добавил, что поминальные дни в Киеве на кладбищах будут проводить после карантина.

      "Мы кладбище не станем закрывать? Должна быть осознанность людей. Мы разъясняем людям, отцы четко сказали, что они не пойдут, значит все должно быть хорошо", – добавил Садовый.

      Что говорит УГКЦ и УПЦ о карантине

      • УГКЦ и УПЦ призывают оставаться дома и смотреть богослужения онлайн.
      • Пасхальные корзины можно освятить в своих домах, окропив их святой водой во время трансляции литургии.
      • УГКЦ освобождает верующих на время карантина от обязанности каждое воскресенье и праздники ходить в храм, на исповеди и причастия.

      Больше об ограничениях в Церкви на время Пасхальных праздников – читайте в материале 24 канала.


      Пасхальные богослужения онлайн / Инфографика 24 канал

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Львова Андрей Садовой
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