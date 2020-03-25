Что могут не оплачивать украинцы в течение карантина: инфографика

С 17 марта банковским учреждениям запрещено взимать любые штрафы на период карантина. Также украинцы могут не оплачивать ипотеку в период карантина.

В период с 1 марта по 30 апреля 2020 года в случае просрочки выплат банкам запрещается начислять штрафы и повышать процентные ставки.

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Это распространяется на все потребительские кредиты, которые выдают банки и финансовые компании.

Также с украинцев не будут взимать штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Это не означает, что платить коммуналку совсем не нужно, ведь после окончания карантина все равно нужно будет оплатить все услуги.



Какие финансовые послабления действуют на время карантина / Инфографика 24 канала

Министерство соцполитики планирует покрыть расходы населения на коммунальные услуги в период карантина путем повышения социальных льгот.

Что такое ипотека?Это залог земли или другого недвижимого имущества, которое при этом остается в собственности залогодателя. То есть человек занимает деньги у банка, чтобы купить, например, квартиру, и при этом эта же квартира будет в залоге. Если кредит оплачен, квартира перейдет в полноценную собственность человека, если нет – банк может ее забрать.

Что грозит работодателям, которые увольняют персонал на время карантина:

штраф от 2 тысяч до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а это 34 – 51 тысяча гривен;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

исправительные работы до двух лет.

Что известно о дополнительных выплатах?С 1 апреля пенсионеры и получатели соцпомощи получат единовременную дополнительную 1 тысячу гривен из-за карантина. Денежную помощь смогут получить только те, чья пенсия или сумма социальной помощи меньше 5 тысяч гривен.