Карантин в Украине: почему "Эпицентр" продолжает работать

В рамках карантина в Украине с 17 марта закрыли все кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС. Несмотря на это, не все предприятия придерживаются ограничительных мер и продолжают свою работу.

В Украине продолжают работать исключительно продуктовые и хозяйственные магазины, отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью "РБК-Украина".

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Он пояснил, что торговая сеть "Эпицентр" относится к хозяйственным магазинам, поэтому их работу не ограничивали.

Если вы говорите об "Эпицентре", это хозяйственный магазин и, на самом деле, он должен работать. За день или два мы поймем, что работает, и работу каких учреждений и предприятий нужно сейчас восстановить,

– заявил Николай Поворозник.

Также первый заместитель председателя КГГА добавил, что работу некоторых магазинов восстановят. Это касается магазинов, которые продают в основном средства гигиены и частично косметику.

Большинство из них прекратили работу. Сейчас мы проведем консультации, и, по моему мнению, они должны возобновить работу с соблюдением всех норм и правил. Ведь там продаются средства гигиены и средства санитарии,

– отметил Поворозник.

По состоянию на утро 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев коронавируса. Три человека, к сожалению, умерли. Одного мужчину выписали из больницы.

Главное о карантине в Украине

В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Города тем временем вводят более жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.

С 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки.

Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала