17:07
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Карантин в Украине: почему "Эпицентр" продолжает работать

      - Читати новину українською

      В рамках карантина в Украине с 17 марта закрыли все кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС. Несмотря на это, не все предприятия придерживаются ограничительных мер и продолжают свою работу.

      В Украине продолжают работать исключительно продуктовые и хозяйственные магазины, отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью "РБК-Украина".

      Важно Решение о чрезвычайной ситуации в Киеве уже приняли

      Он пояснил, что торговая сеть "Эпицентр" относится к хозяйственным магазинам, поэтому их работу не ограничивали.

      Если вы говорите об "Эпицентре", это хозяйственный магазин и, на самом деле, он должен работать. За день или два мы поймем, что работает, и работу каких учреждений и предприятий нужно сейчас восстановить,
      – заявил Николай Поворозник.

      Также первый заместитель председателя КГГА добавил, что работу некоторых магазинов восстановят. Это касается магазинов, которые продают в основном средства гигиены и частично косметику.

      Большинство из них прекратили работу. Сейчас мы проведем консультации, и, по моему мнению, они должны возобновить работу с соблюдением всех норм и правил. Ведь там продаются средства гигиены и средства санитарии,
      – отметил Поворозник.

      По состоянию на утро 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев коронавируса. Три человека, к сожалению, умерли. Одного мужчину выписали из больницы.

      Главное о карантине в Украине

      • В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
      • Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Города тем временем вводят более жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
      • Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.
      • С 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки.
      • Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

      Що заборонено в Україні під час карантину
      Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

      Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины КГГА Торговля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Другая сторона карантина: три дня из жизни Парижа
      Ірена Карпа
      сегодня , 16:36 Как наказывают за нарушение карантина в мире и в Украине: инфографика
      Анна Запотоцька
      19 марта , 17:00 Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска
      19 марта , 20:00 Взрывной покерный онлайн-уикенд – более 3 000 000 гривен призовых
      13 марта , 12:50 Биокамин в квартире: плюсы, минусы, проблемы при использовании и замена биокамина
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук