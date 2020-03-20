Карантин в Украине: почему "Эпицентр" продолжает работать
В рамках карантина в Украине с 17 марта закрыли все кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС. Несмотря на это, не все предприятия придерживаются ограничительных мер и продолжают свою работу.
В Украине продолжают работать исключительно продуктовые и хозяйственные магазины, отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью "РБК-Украина".
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Он пояснил, что торговая сеть "Эпицентр" относится к хозяйственным магазинам, поэтому их работу не ограничивали.
Если вы говорите об "Эпицентре", это хозяйственный магазин и, на самом деле, он должен работать. За день или два мы поймем, что работает, и работу каких учреждений и предприятий нужно сейчас восстановить,
– заявил Николай Поворозник.
Также первый заместитель председателя КГГА добавил, что работу некоторых магазинов восстановят. Это касается магазинов, которые продают в основном средства гигиены и частично косметику.
Большинство из них прекратили работу. Сейчас мы проведем консультации, и, по моему мнению, они должны возобновить работу с соблюдением всех норм и правил. Ведь там продаются средства гигиены и средства санитарии,
– отметил Поворозник.
По состоянию на утро 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев коронавируса. Три человека, к сожалению, умерли. Одного мужчину выписали из больницы.
Главное о карантине в Украине
- В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
- Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
- Города тем временем вводят более жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
- Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.
- С 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки.
- Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.
Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала