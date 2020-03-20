Карантин в Україні: чому "Епіцентр" продовжує працювати

У межах карантину в Україні з 17 березня закрили усе окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС. Попри це, не всі підприємства дотримуються обмежувальних заходів і продовжують свою роботу.

В Україні продовжують працювати виключно продуктові та господарчі магазини, зауважив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Він пояснив, що торгова мережа "Епіцентр" належить до господарчих магазинів, тому їх роботу не обмежували.

Якщо ви кажете про "Епіцентр", це господарчий магазин і, насправді, він має працювати. За день чи два ми зрозуміємо, що працює, і роботу яких закладів та підприємств потрібно зараз відновити,

– заявив Микола Поворозник.

Також перший заступник голови КМДА додав, що роботу деяких магазинів відновлять. Це стосується магазинів, які продають в основному засоби гігієни й частково косметику.

Більшість із них припинили роботу. Зараз ми проведемо консультації, і, на мою думку, вони мають відновити роботу з дотриманням усіх норм і правил. Адже там продаються засоби гігієни та засоби санітарії,

– зазначив Поворозник.

Станом на ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків коронавірусу. Троє людей, на жаль, померли. Одного чоловіка виписали з лікарні.

Головне про карантин в Україні

В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.

Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок.

Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.

З 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення.

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу