Карантин в Украине: супермаркеты ответили, хватит ли товаров первой необходимости
Оснований для паники и срочной закупки хлеба, соли и других необходимых товаров, нет. В этом убеждены представители крупных торговых сетей Украины.
В связи с объявлением карантина в Украине из-за коронавируса COVID-19, люди бросились на закупку продуктов и других товаров. Однако руководство супермаркетов успокаивает – дефицита не предвидится.
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Ситуация с ассортиментным запасом и поставками в данный момент контролируемая, рассказала в комментарии для сайта 24 канала коммерческий директор "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" Елена Вдовиченко.
В целом, мы наблюдаем возросший спрос на бакалейную группу товаров, но это, скорее, органический рост продаж в связи с Масленицей и другими сезонными весенними праздниками,
– отметила Вдовиченко.
Также она сообщила, что бизнес-модель "МЕТРО" предусматривает обеспечение достаточного уровня товарного запаса, чтобы покрыть возросший спрос.
Дополнительно мы увеличили товарный запас в социально значимых группах товаров – бакалея, консервация, напитки, а также дезинфекторы и защитные маски,
– сказала Елена Вдовиченко.
В компании отметили, что рассматривают альтернативные источники закупок, на которые они смогут быстро переключаться с целью поддержки покупателей.
Напомним, что Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне. Из-за коронавируса в Украине на три недели предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, а также учебный процесс в школах и университетах.
Карантин в Украине: коротко
- Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне 11 марта.
- До 1 июня правительство предлагает запретить экспорт товаров протиепідеміологічного назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.
- На три недели – до 3 апреля – предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий ( где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детсадах.
- Этот запрет не касается мер государственной необходимости, как заседание Верховного и областных советов.
- Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.
- Также правительство решило закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.