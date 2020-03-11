Карантин в Украине: супермаркеты ответили, хватит ли товаров первой необходимости

Оснований для паники и срочной закупки хлеба, соли и других необходимых товаров, нет. В этом убеждены представители крупных торговых сетей Украины.

В связи с объявлением карантина в Украине из-за коронавируса COVID-19, люди бросились на закупку продуктов и других товаров. Однако руководство супермаркетов успокаивает – дефицита не предвидится.

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Ситуация с ассортиментным запасом и поставками в данный момент контролируемая, рассказала в комментарии для сайта 24 канала коммерческий директор "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" Елена Вдовиченко.

В целом, мы наблюдаем возросший спрос на бакалейную группу товаров, но это, скорее, органический рост продаж в связи с Масленицей и другими сезонными весенними праздниками,

– отметила Вдовиченко.

Также она сообщила, что бизнес-модель "МЕТРО" предусматривает обеспечение достаточного уровня товарного запаса, чтобы покрыть возросший спрос.

Дополнительно мы увеличили товарный запас в социально значимых группах товаров – бакалея, консервация, напитки, а также дезинфекторы и защитные маски,

– сказала Елена Вдовиченко.

В компании отметили, что рассматривают альтернативные источники закупок, на которые они смогут быстро переключаться с целью поддержки покупателей.

Напомним, что Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне. Из-за коронавируса в Украине на три недели предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, а также учебный процесс в школах и университетах.

Карантин в Украине: коротко

Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне 11 марта.

11 марта. До 1 июня правительство предлагает запретить экспорт товаров протиепідеміологічного назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

На три недели – до 3 апреля – предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий ( где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детсадах.

( где запланировано участие 200 и более человек), а также в школах, университетах и детсадах. Этот запрет не касается мер государственной необходимости , как заседание Верховного и областных советов.

, как заседание Верховного и областных советов. Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций , но обязательно без зрителей.

, но обязательно без зрителей. Также правительство решило закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.



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