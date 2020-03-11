Карантин в Україні: супермаркети відповіли, чи вистачить товарів першої необхідності

Підстав для паніки й термінової закупки хліба, солі та інших необхідних товарів, немає. У цьому переконані представники великих торгівельних мереж України.

У зв’язку з оголошенням карантину в Україні через коронавірус COVID-19, люди кинулись на закупівлю продуктів та інших товарів. Проте керівництво супермаркетів заспокоює – дефіциту не передбачається.

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Ситуація з асортиментним запасом та поставками у даний момент контрольована, розповіла у коментарі для сайту 24 каналу комерційна директорка "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" Олена Вдовиченко.

В цілому, ми спостерігаємо збільшений попит на бакалійну групу товарів, але це, скоріше, органічне зростання продажів у зв'язку з Масляною і іншими сезонними весняними святами,

– зазначила Вдовиченко.

Також вона повідомила, що бізнес-модель "МЕТРО" передбачає забезпечення достатнього рівня товарного запасу, щоб покрити збільшений попит.

Додатково ми збільшили товарний запас у соціально значимих групах товарів – бакалія, консервація, напої, а також дезінфектори та захисні маски,

– сказала Олена Вдовиченко.

В компанії зазначили, що розглядають альтернативні джерела закупівель, на які вони зможуть швидко переключатися з метою підтримки покупців.

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив рішення про введення карантину на загальнонаціональному рівні. Через коронавірус в України на три тижні пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, а також навчальний процес у школах та університетах.

Карантин в Україні: коротко

Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні 11 березня.

11 березня. До 1 червня уряд пропонує заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів ( де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.

( де заплановано участь 200 та більше осіб), а також у школах, університетах і дитсадках. Ця заборона не стосується заходів державної необхідності , як засідання Верховної та обласних рад.

, як засідання Верховної та обласних рад. Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій , але обов'язково без глядачів.

, але обов'язково без глядачів. Також уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.



Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу