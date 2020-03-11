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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Карантин в Україні: супермаркети відповіли, чи вистачить товарів першої необхідності

      - Читать новость на русском
      Продуктів й товарів першої необхідності вистачить / 24 канал

      Підстав для паніки й термінової закупки хліба, солі та інших необхідних товарів, немає. У цьому переконані представники великих торгівельних мереж України.

      У зв’язку з оголошенням карантину в Україні через коронавірус COVID-19, люди кинулись на закупівлю продуктів та інших товарів. Проте керівництво супермаркетів заспокоює – дефіциту не передбачається.

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      Ситуація з асортиментним запасом та поставками у даний момент контрольована, розповіла у коментарі для сайту 24 каналу комерційна директорка "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" Олена Вдовиченко.

      В цілому, ми спостерігаємо збільшений попит на бакалійну групу товарів, але це, скоріше, органічне зростання продажів у зв'язку з Масляною і іншими сезонними весняними святами,
      – зазначила Вдовиченко.

      Також вона повідомила, що бізнес-модель "МЕТРО" передбачає забезпечення достатнього рівня товарного запасу, щоб покрити збільшений попит.

      Додатково ми збільшили товарний запас у соціально значимих групах товарів бакалія, консервація, напої, а також дезінфектори та захисні маски,
      – сказала Олена Вдовиченко.

      В компанії зазначили, що розглядають альтернативні джерела закупівель, на які вони зможуть швидко переключатися з метою підтримки покупців.

      Нагадаємо, що Кабмін ухвалив рішення про введення карантину на загальнонаціональному рівні. Через коронавірус в України на три тижні пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, а також навчальний процес у школах та університетах.

        Карантин в Україні: коротко 

      • Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні 11 березня. 
      • До 1 червня уряд пропонує заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
      • На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів ( де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
      • Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, як засідання Верховної та обласних рад.
      • Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів. 
      • Також уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19
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