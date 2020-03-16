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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ
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      Карантин во время пандемии Covid-2019: все, что должны знать

      -
      Главное – не сейте панику.!

      С сегодня температурный сканер работает на проходной Концерна, проверку проходят все сотрудники дез исключения. В целом же у нас спокойно: совещания проходят в режиме удаленных конференций по Microsoft Teams, на всех этажах установлены дезинфекторы.

      Большая часть сотрудников переведены на удаленный режим работы, но с учетом характера информации и работы компании, перейти на уделенную работу всем сотрудникам проблематично.

      Важно! В условиях пандемии коронавируса. Методичка для всех

      Ну и пользуясь случаем, собрал в сети несколько базовых советов, которые помогут избежать паники и адекватно реагировать на ситуацию.

      Симптомы вируса:

      • вирус сначала вызывает воспаление в горле и ощущение сухости. Этот симптом может длиться от 3 до 4 дней;
      • коронавирусная инфекция как правило характеризируется сухим кашлем и темпертаурой;
      • вирус распространяется через влагу, присутствующую в дыхательных путях, спускается в трахею и попадает в легкие, вызывая воспаление легких, которое длится около 5 или 6 дней;
      • пневмония проявляется высокой температурой и затрудненным дыханием;

      Базовоя превенция:

      • передача вируса обычно происходит при прямом попадании инфекции;
      • вирус живет на наших руках только около 10 минут, поэтому протирание глаз, касание носа – прямой путь проникновения вируса;
      • вирус находится на металлических поверхностях живет около 12 часов, поэтому после прикосновения к металлическим поверхностям, таким как двери, приборы, транспортные поручни и т. д., руки должны быть тщательно вымыты и продезинфицированы спиртовым гелем;
      • вирус может жить на одежде и тканях от 6 до 12 часов, обычные моющие средства уничтожают его;
      • Обязательно дезинфицируйте мобильные телефоны и планшеты!

      Правила, которые помогут не заболеть коронавирус / Инфографика 24 канала

      Самоизоляция

      Самый действенный и очевидный способ – самоизоляция. В первую очередь это касается людей в зоне риска – 65+ лет, больные диабетом и легочными заболеваниями. Что такое самоизоляция доходчиво:

      • вы сидите дома/даче и выходите только по неотложным делам (купить продуктов, выгулять собаку);
      • вы ни с кем близко не общаетесь, не здороваетесь за руку;
      • никто не ходит друг к другу в гости;
      • передаете продукты/вещи оставив под дверью, а не лично в руки;
      • вы максимально избегаете закрытых помещений;
      • держитесь от людей подальше;
      • вне дома вы всегда носите маску! Еще раз! Всегда! Прекратите писать/думать чушь, что маску должны носить только больные;
      • по возможности носите очки (простые или солнцезащитные), потому что вирус может попасть через глаза;
      •  у вас всегда в кармане антисептик и после каждого соприкосновения с любыми поверхностями (перила, кнопки, ручки двери) вы им пользуетесь;
      •  в местах повышенной опасности не глупо надеть перчатки (из-за этого мне сегодня в аэропорту мужик пристыдливо сказал: "что, страшно?", на что ответ "я был в Китае" его удовлетворил);
      • забудьте о работе и вообще любой деятельности вне дома (если вы не работаете в сфере обеспечения жизнедеятельности);

      А самое главное – не сейте панику.

      Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
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      Автор: Мустафа Найєм
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики Публикации
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