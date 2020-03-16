Карантин во время пандемии Covid-2019: все, что должны знать

С сегодня температурный сканер работает на проходной Концерна, проверку проходят все сотрудники дез исключения. В целом же у нас спокойно: совещания проходят в режиме удаленных конференций по Microsoft Teams, на всех этажах установлены дезинфекторы.

Большая часть сотрудников переведены на удаленный режим работы, но с учетом характера информации и работы компании, перейти на уделенную работу всем сотрудникам проблематично.

Важно! В условиях пандемии коронавируса. Методичка для всех

Ну и пользуясь случаем, собрал в сети несколько базовых советов, которые помогут избежать паники и адекватно реагировать на ситуацию.

Симптомы вируса:

вирус сначала вызывает воспаление в горле и ощущение сухости. Этот симптом может длиться от 3 до 4 дней;

коронавирусная инфекция как правило характеризируется сухим кашлем и темпертаурой;

вирус распространяется через влагу, присутствующую в дыхательных путях, спускается в трахею и попадает в легкие, вызывая воспаление легких, которое длится около 5 или 6 дней;

пневмония проявляется высокой температурой и затрудненным дыханием;

Базовоя превенция:

передача вируса обычно происходит при прямом попадании инфекции;

вирус живет на наших руках только около 10 минут, поэтому протирание глаз, касание носа – прямой путь проникновения вируса;

вирус находится на металлических поверхностях живет около 12 часов, поэтому после прикосновения к металлическим поверхностям, таким как двери, приборы, транспортные поручни и т. д., руки должны быть тщательно вымыты и продезинфицированы спиртовым гелем;

вирус может жить на одежде и тканях от 6 до 12 часов, обычные моющие средства уничтожают его;

Обязательно дезинфицируйте мобильные телефоны и планшеты!

Правила, которые помогут не заболеть коронавирус / Инфографика 24 канала

Самоизоляция

Самый действенный и очевидный способ – самоизоляция. В первую очередь это касается людей в зоне риска – 65+ лет, больные диабетом и легочными заболеваниями. Что такое самоизоляция доходчиво:

вы сидите дома/даче и выходите только по неотложным делам (купить продуктов, выгулять собаку);

вы ни с кем близко не общаетесь, не здороваетесь за руку;

никто не ходит друг к другу в гости;

передаете продукты/вещи оставив под дверью, а не лично в руки;

вы максимально избегаете закрытых помещений;

держитесь от людей подальше;

вне дома вы всегда носите маску! Еще раз! Всегда! Прекратите писать/думать чушь, что маску должны носить только больные;

по возможности носите очки (простые или солнцезащитные), потому что вирус может попасть через глаза;

у вас всегда в кармане антисептик и после каждого соприкосновения с любыми поверхностями (перила, кнопки, ручки двери) вы им пользуетесь;

в местах повышенной опасности не глупо надеть перчатки (из-за этого мне сегодня в аэропорту мужик пристыдливо сказал: "что, страшно?", на что ответ "я был в Китае" его удовлетворил);

забудьте о работе и вообще любой деятельности вне дома (если вы не работаете в сфере обеспечения жизнедеятельности);

А самое главное – не сейте панику.