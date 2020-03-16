Карантин під час пандемії Covid-2019: все, що мусите знати
З сьогодні температурний сканер працює на прохідній Концерну, перевірку проходять всі співробітники без винятку. В цілому ж у нас спокійно: наради проходять в режимі віддалених конференцій по Microsoft Teams, на всіх поверхах встановлені дезінфектори.
Большая часть сотрудников переведены на удаленный режим работы, но с учетом характера информации и работы компании, перейти на уделенную работу всем сотрудникам проблематично.
Важно! В условиях пандемии коронавируса. Методичка для всех
Ну и пользуясь случаем, собрал в сети несколько базовых советов, которые помогут избежать паники и адекватно реагировать на ситуацию.
Симптомы вируса:
- вирус сначала вызывает воспаление в горле и ощущение сухости. Этот симптом может длиться от 3 до 4 дней;
- коронавирусная инфекция как правило характеризируется сухим кашлем и темпертаурой;
- вирус распространяется через влагу, присутствующую в дыхательных путях, спускается в трахею и попадает в легкие, вызывая воспаление легких, которое длится около 5 или 6 дней;
- пневмония проявляется высокой температурой и затрудненным дыханием;
Базовоя превенция:
- передача вируса обычно происходит при прямом попадании инфекции;
- вирус живет на наших руках только около 10 минут, поэтому протирание глаз, касание носа – прямой путь проникновения вируса;
- вирус находится на металлических поверхностях живет около 12 часов, поэтому после прикосновения к металлическим поверхностям, таким как двери, приборы, транспортные поручни и т. д., руки должны быть тщательно вымыты и продезинфицированы спиртовым гелем;
- вирус может жить на одежде и тканях от 6 до 12 часов, обычные моющие средства уничтожают его;
- Обязательно дезинфицируйте мобильные телефоны и планшеты!
Самоизоляция
Самый действенный и очевидный способ – самоизоляция. В первую очередь это касается людей в зоне риска – 65+ лет, больные диабетом и легочными заболеваниями. Что такое самоизоляция доходчиво:
- вы сидите дома/даче и выходите только по неотложным делам (купить продуктов, выгулять собаку);
- вы ни с кем близко не общаетесь, не здороваетесь за руку;
- никто не ходит друг к другу в гости;
- передаете продукты/вещи оставив под дверью, а не лично в руки;
- вы максимально избегаете закрытых помещений;
- держитесь от людей подальше;
- вне дома вы всегда носите маску! Еще раз! Всегда! Прекратите писать/думать чушь, что маску должны носить только больные;
- по возможности носите очки (простые или солнцезащитные), потому что вирус может попасть через глаза;
- у вас всегда в кармане антисептик и после каждого соприкосновения с любыми поверхностями (перила, кнопки, ручки двери) вы им пользуетесь;
- в местах повышенной опасности не глупо надеть перчатки (из-за этого мне сегодня в аэропорту мужик пристыдливо сказал: "что, страшно?", на что ответ "я был в Китае" его удовлетворил);
- забудьте о работе и вообще любой деятельности вне дома (если вы не работаете в сфере обеспечения жизнедеятельности);
А самое главное – не сейте панику.