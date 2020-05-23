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На карантине художница начала расписывать двери подъездов: удивительные работы

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Жительница Херсона Анна Волик расписывает двери подъездов многоэтажек цветами. Профессиональная художница, как и многие украинцы, во время карантина оказалась в вынужденном отпуске. Теперь она рисует изысканные картины прямо на входных дверях.

Подробнее о херсонской художнице – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Как возникла идея

Из-за карантина женщина потеряла работу. Сначала она делала принты для защитных масок, затем разрисовывала двери подъездов.

Моя соседка убирала и встретила меня. Сказала: "Анечка, ты же у нас художник, нарисуй нам что-нибудь, пожалуйста". И я не смогла ей отказать. Появилось свободное время, я нарисовала ей одуванчики",
– рассказала художница Анна Волик.

Фотографии необычных дверей набрали тысячи просмотров в соцсетях. Так художница стала знаменитой. Сейчас у нее очередь из заказов на пол года вперед.

Достижения художницы

Рисунки Анна наносит стойкими акриловыми красками, которые закрепляет лаком. Цветочные сюжеты художница выбирает сама, хотя иногда их заказывают.

Смотрите фото работ художницы / Фото 24 канал, 0552.ua:

 

Работ на подъездах у Анны уже более 10. Дверным стрит-артом девушка планирует заниматься и после карантина – в свободное от работы время.

Автор: Ирина Кунинец
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Херсона Исскусство
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