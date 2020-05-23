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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

На карантині художниця почала розписувати двері під'їздів: дивовижні роботи

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Жителька Херсону Анна Волик розписує двері під'їздів багатоповерхівок квітами. Професійна художниця, як і багато українців, під час карантину опинилася у вимушеній відпустці. Тепер вона малює вишукані картини просто на вхідних дверях.

Детальніше про херсонську мисткиню – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Як виникла ідея

Через карантин жінка втратила роботу. Спочатку жінка робила принти для захисних масок, потім – розмальовувала двері під'їздів.

Моя сусідка прибирала й зустріла мене. Сказала: "Анечко, ти ж у нас художник, намалюй нам що-небудь, будь ласка". І я не змогла їй відмовити. З'явився вільний час, я намалювала їй кульбабок",
– розповіла художниця Анна Волик.

Світлини незвичних дверей набрали тисячі переглядів у соцмережах. Так художниця стала знаменитою. Зараз у неї черга із замовлень на пів року вперед.

Досягнення художниці

Малюнки Анна наносить стійкими акриловими фарбами, які закріплює лаком. Квіткові сюжети художниця обирає сама, хоча інколи їх замовляють.

Дивіться фото робіт художниці / Фото 24 канал, 0552.ua:

 

Робіт на під'їздах в Анни вже більше, ніж 10. Дверним стріт-артом дівчина планує займатися й після карантину –  у вільний від роботи час.

Автор: Ірина Кунинець
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Херсона Мистецтво
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