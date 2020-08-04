В Сингапуре всем, кто приедет в страну и уйдет на карантин, придется носить электронный браслет. Соответствующее решение приняли власти.

Дети носить электронный браслет не будут

Нововведение начнет действовать с полуночи 11 августа. Об этом информируют The Straits Times.

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Иностранцы с видом на жительство и члены их семей будут вынуждены носить электронный браслет, если их отправят на 14-дневный карантин. Правило не распространяется на детей до 12 лет.

Устройство будут прикреплять прямо в аэропорту

Гаджет будут выдавать и крепить на руку непосредственно в аэропорту – сразу после того, как человек прошел паспортный контроль. Устройство поможет контролировать, находятся ли люди по указанному адресу во время изоляции.

Смотрите видео о нововведениях в Сингапуре:

Какова ситуация с коронавирусом в Сингапуре

По состоянию на 4 августа в Сингапуре выявили более 53 тысяч больных коронавирусом. Из них 27 случаев – летальные. Выздоровели более 47 тысяч человек

В целом в мире COVID-19 заразились более 18 миллионов 280 тысяч человек. От осложнений, вызванных болезнью, умерли более 693 тысяч человек. Выздоровели почти 11 миллионов.