У Сінгапурі усім, хто приїде в країну і піде на карантин, доведеться носити електронний браслет. Відповідне рішення ухвалила влада.

Діти носити електронний браслет не будуть

Нововведення розпочне діяти з опівночі 11 серпня. Про це інформують The Straits Times.

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Іноземці з посвідкою на тимчасове проживання та члени їхніх родин будуть змушені носити електронний браслет, якщо їх відправлять на 14-денний карантин. Правило не поширюватиметься на дітей віком до 12 років.

Пристрій кріпитимуть прямо в аеропорту

Ґаджет видаватимуть та кріпитимуть на руку безпосередньо в аеропорту – одразу після того, як людина пройшла паспортний контроль. Пристрій допоможе контролювати, чи перебувають люди за вказаною адресою під час ізоляції.

Дивіться відео про нововведення у Сінгапурі:

Яка ситуація з коронавірусом у Сінгапурі

Станом на 4 серпня у Сінгапурі виявили понад 53 тисячі хворих на коронавірус. З них 27 випадків – летальні. Одужали більше ніж 47 тисяч осіб



Загалом у світі COVID-19 інфікувались більше ніж 18 мільйонів 280 тисяч осіб. Від ускладнень, спричинених недугою, померли понад 693 тисячі осіб. Одужали майже 11 мільйонів.