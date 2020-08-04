На карантині – з електронним браслетом: у Сінгапурі нове правило
У Сінгапурі усім, хто приїде в країну і піде на карантин, доведеться носити електронний браслет. Відповідне рішення ухвалила влада.
Діти носити електронний браслет не будуть
Нововведення розпочне діяти з опівночі 11 серпня. Про це інформують The Straits Times.
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Іноземці з посвідкою на тимчасове проживання та члени їхніх родин будуть змушені носити електронний браслет, якщо їх відправлять на 14-денний карантин. Правило не поширюватиметься на дітей віком до 12 років.
Пристрій кріпитимуть прямо в аеропорту
Ґаджет видаватимуть та кріпитимуть на руку безпосередньо в аеропорту – одразу після того, як людина пройшла паспортний контроль. Пристрій допоможе контролювати, чи перебувають люди за вказаною адресою під час ізоляції.
Дивіться відео про нововведення у Сінгапурі:
Яка ситуація з коронавірусом у Сінгапурі
Станом на 4 серпня у Сінгапурі виявили понад 53 тисячі хворих на коронавірус. З них 27 випадків – летальні. Одужали більше ніж 47 тисяч осіб
Загалом у світі COVID-19 інфікувались більше ніж 18 мільйонів 280 тисяч осіб. Від ускладнень, спричинених недугою, померли понад 693 тисячі осіб. Одужали майже 11 мільйонів.