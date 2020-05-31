Из-за карантина люди разных профессий вынуждены искать другую работу, чтобы прокормить свои семьи. Во время пандемии на одном из коммунальных предприятий Мариуполя появились новые сотрудники.

Среди них – и аниматоры, и кондитеры, и даже бывшие военные. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

Интересно В Украине появится много новых рабочих мест через две недели, – Шмыгаль

История аниматора Евгения

Владелец шоу аниматоров Евгений 7 лет занимался любимым делом, пока в Украине не начался карантин. Теперь мужчина сменил свой праздничный голубой костюм на спецодежду коммунальщика. Ведь чтобы платить налоги как предприниматель, вынужден подрабатывать.

Власть приняла ряд законопроектов, чтобы помочь ФЛП. Но все равно жить то как то надо за что-то. Пока дети на карантине, будем улучшать город. Пришлось обратиться в Зеленстрой, поэтому теперь я здесь,

– рассказал он.

Работой Евгения новое руководство довольно. Хотя и понимают, что он там надолго не задержится.



Владелец шоу аниматоров временно стал коммунальщиком / Скриншот из видео

"Это его вынужденный шаг, поскольку из-за карантина многие детские мероприятия сейчас закрыты. Человек осваивает новую профессию достаточно успешно", – отметил Павел Миргородский, начальник Центрального района по благоустройству.

История военного Сергея

Сергей – бывший военный, ранее он служил в 56-й бригаде в Песках. В 2018 он вернулся с передовой, а через год его контракт с ВСУ закончился.

"Таксовал в свое время на машине, подрабатывал, но не на постоянных работах. Сейчас более-менее кажется. Потому что куда не звонил, везде обещали позвонить", – пояснил он.



Сергей – бывший военнослужащий 56-й бригады / Скриншот из видео

Безработица подтолкнула людей на поиски заработка в самых разных сферах. Но работы они не чураются, ведь убеждены, что это лучше, чем сидеть просто сложа руки.



Количество безработных в Украине / Инфографика 24 канала