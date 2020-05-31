Через карантин люди різних професій вимушені шукати іншу роботу, щоб прогодувати свої родини. Під час пандемії на одному з комунальних підприємств Маріуполя з'явились нові співробітники.

Серед них – і аніматори, і кондитери, й навіть колишні військові. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Історія аніматора Євгена

Власник шоу аніматорів Євген 7 років займався улюбленою справою, аж доки в Україні не почався карантин. Тепер чоловік змінив свій святковий блакитний костюм на спецодяг комунальника. Адже щоб сплачувати податки як підприємець, вимушений підробляти.

Влада ухвалила низку законопроєктів, щоб допомогти ФОПам. Але все одно жити то якось треба за щось. Поки діти на карантині, будемо покращувати місто. Довелося звернутися в Зеленбуд, тож тепер я тут,

– розповів він.

Роботою Євгена нове керівництво задоволене. Хоча й розуміють, що він там надовго не затримається.



Власник шоу аніматорів тимчасово став комунальником / Скриншот з відео

"Це його вимушений крок, оскільки через карантин багато дитячих заходів зараз закриті. Людина освоює нову професію досить успішно", – зазначив Павло Миргородський, начальник Центрального району з благоустрою.

Історія військового Сергія

Сергій – колишній військовий, раніше він служив у 56-ій бригаді у Пісках. В 2018 він повернувся з передової, а через рік його контракт із ЗСУ закінчився.

"Таксував свого часу на машині, підробляв, але не на постійних роботах. Зараз більш-менш наче. Бо куди не дзвонив, всюди обіцяли зателефонувати", – пояснив він.



Сергій – колишній військовослужбовець 56-ї бригади / Скриншот з відео

Безробіття підштовхнуло людей на пошуки заробітку у найрізноманітніших сферах. Та роботи вони не цураються, адже переконані, що це краще, аніж сидіти просто склавши руки.



Кількість безробітних в Україні / Інфографіка 24 каналу