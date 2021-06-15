Также неизвестно, кто убрал бюст. Соответствующее фото обнародовали в сети активисты.

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На одной фотографии стоит статуя, а на другой уже нет.

Минус Ленин на Луганщине!

– написал активист.

"Ленинопад" в Украине: что известно