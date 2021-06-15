Также неизвестно, кто убрал бюст. Соответствующее фото обнародовали в сети активисты.
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На одной фотографии стоит статуя, а на другой уже нет.
Минус Ленин на Луганщине!
– написал активист.
"Ленинопад" в Украине: что известно
- В Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает, что на всей территории государства запрещается "изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима".
- Нарушители закона могут получить 5 лет тюрьмы.
- Первый памятник Ленину в Украине повалили 8 декабря 2013 года. Это произошло на Бессарабской площади в Киеве в период Майдана. После этого волна "ленинопада" прокатилась по всей Украине.
- В Одесской области в январе 2021 года снесли последний в Украине памятник Ленину. Он "прятался" в селе Старые Трояны, что в Измаильском районе.
- Кстати в селе Осипенко Запорожской области установили скульптуру Христа Спасителя. Она размещена там, где до 2014 года был гипсовый памятник Владимиру Ленину