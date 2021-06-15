Також невідомо, хто прибрав бюст. Відповідне фото оприлюднили в мережі активісти.

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На одній світлині стоїть статуя, а на іншій вже немає.

Мінус Ленін на Луганщині!

– написав активіст.

"Ленінопад" в Україні: що відомо