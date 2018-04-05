Карикатурист остроумно показал допрос российских олигархов в США
Американские СМИ 5 апреля сообщили о допросе спецпрокурором США Робертом Мюллером российских олигархов.
Как мог выглядеть такой допрос пофантазировал карикатурист Сергей Елкин, работу которого опубликовала "Немецкая волна".
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На карикатуре Елкин изобразил пухленького олигарха, который якобы ждет под кабинетом на свой VIP-допрос.
Источник: 24 Канал
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