В США допросили российских олигархов, – CNN

Спецпрокуроры, которые расследуют вмешательства России в выборы президента США, допросили двух российских олигархов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В олигархов узнавали об их возможных связях с командой Дональда Трампа и о том, случайно не жертвовали ли они деньги на нужды действующего президента США.

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Одного из олигархов допросили по прилету в Нью-Йорк. В него также проверили электронные носители.

Точное место и время допроса второго олигарха – неизвестны. По информации источника, следователи перехватили его во время недавней поездки США.

Кроме того, вскоре следователи планируют допросить еще одного российского олигарха.