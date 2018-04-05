В США допросили российских олигархов, – CNN
Спецпрокуроры, которые расследуют вмешательства России в выборы президента США, допросили двух российских олигархов.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
В олигархов узнавали об их возможных связях с командой Дональда Трампа и о том, случайно не жертвовали ли они деньги на нужды действующего президента США.
Читайте также: Это чудовище из морских глубин, – в Госдепе США сделали резкое заявление по России
Одного из олигархов допросили по прилету в Нью-Йорк. В него также проверили электронные носители.
Точное место и время допроса второго олигарха – неизвестны. По информации источника, следователи перехватили его во время недавней поездки США.
Кроме того, вскоре следователи планируют допросить еще одного российского олигарха.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии