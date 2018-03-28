12:36
28 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
2°C -2°C
  • четверг
    2°C -2°C
  • пятница
    5°C -5°C
  • суббота
    7°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, 27 марта
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Это чудовище из морских глубин – в Госдепе США сделали резкое заявление относительно России

752 Читати новину українською
В Госдепе США сделали резкое заявление относительно России
В Госдепе США сделали резкое заявление относительно России / golos-ameriki

Россия продолжит интересоваться выборами и в США, и в других странах, несмотря на массовое выдворение дипломатов Кремля из десятков стран мира.

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт. Соответствующие заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"У России – длинные руки, у России – множество щупалец. Мы считаем, что они сохранят свою заинтересованность к нашим выборам, а также – к выборам во многих других странах. Это чудовище из морских глубин", – отметила она.

Читайте также: Путин загнал Россию в угол, – политолог о выдворении дипломатов

Кроме того, Нойерт добавила, что главным условием для улучшения отношений между США и Россией – это взятие Кремлем на себя ответственности в деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Двери к диалогу с российскими властями остаются открытыми, но если Россия хочет улучшения отношений, ей прежде всего нужно взять на себя ответственность за эту атаку и прекратить свою безумную и агрессивную деятельность,
– отметила спикер Госдепа.

К слову, президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций, наложенных за кибератаки против США на Россию в 2015-м.

По состоянию на 28 марта уже 28 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в РФ вернется 151 человек.

Теги: Новости политики Новости США Новости России Выборы в США Высылка российских дипломатов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук