Это чудовище из морских глубин – в Госдепе США сделали резкое заявление относительно России

Россия продолжит интересоваться выборами и в США, и в других странах, несмотря на массовое выдворение дипломатов Кремля из десятков стран мира.

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт. Соответствующие заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"У России – длинные руки, у России – множество щупалец. Мы считаем, что они сохранят свою заинтересованность к нашим выборам, а также – к выборам во многих других странах. Это чудовище из морских глубин", – отметила она.

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Кроме того, Нойерт добавила, что главным условием для улучшения отношений между США и Россией – это взятие Кремлем на себя ответственности в деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Двери к диалогу с российскими властями остаются открытыми, но если Россия хочет улучшения отношений, ей прежде всего нужно взять на себя ответственность за эту атаку и прекратить свою безумную и агрессивную деятельность,

– отметила спикер Госдепа.

К слову, президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций, наложенных за кибератаки против США на Россию в 2015-м.

По состоянию на 28 марта уже 28 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в РФ вернется 151 человек.