Трамп продолжил антироссийские санкции

Действие санкций, наложенных за кибератаки против США на Россию в 2015-м, продлили еще на год – до 1 апреля 2019-му.

Соответствующий документ подписал президент США Дональд Трамп, говорится на сайте Белого дома. "Это существенная вредная активность, связанная с киберпреступностью, продолжает создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", –говорится в распоряжении. Читайте также: Охлаждение между Западом и Россией вышло на новый уровень, – эксперт Включение в список санкций предусматривает запрет на въезд, а также замораживание активов на территории США.