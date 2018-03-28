Трамп продолжил антироссийские санкции
Действие санкций, наложенных за кибератаки против США на Россию в 2015-м, продлили еще на год – до 1 апреля 2019-му.
Соответствующий документ подписал президент США Дональд Трамп, говорится на сайте Белого дома.
"Это существенная вредная активность, связанная с киберпреступностью, продолжает создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", –говорится в распоряжении.
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Включение в список санкций предусматривает запрет на въезд, а также замораживание активов на территории США.
Источник: 24 Канал
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