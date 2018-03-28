Трамп продовжив антиросійські санкції

Дію санкцій, накладених за кібератаки проти США на Росію у 2015-му, продовжили ще на рік – до 1 квітня 2019-го.

Відповідний документ підписав президент США Дональд Трамп, мовиться на сайті Білого дому. "Ця суттєва шкідлива активність, пов'язана з кіберзлочинністю, продовжує створювати незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", – мовиться у розпорядженні. Читайте також: Охолодження між Заходом і Росією вийшло на новий рівень, – експерт Включення до списку санкцій передбачає заборону на в'їзд, а також заморожування активів на території США.