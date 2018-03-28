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Трамп продовжив антиросійські санкції

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Трамп продовжив дію санкцій
Трамп продовжив дію санкцій / Getty Images

Дію санкцій, накладених за кібератаки проти США на Росію у 2015-му, продовжили ще на рік – до 1 квітня 2019-го.

Відповідний документ підписав президент США Дональд Трамп, мовиться на сайті Білого дому.

"Ця суттєва шкідлива активність, пов'язана з кіберзлочинністю, продовжує створювати незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", – мовиться у розпорядженні.

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Включення до списку санкцій передбачає заборону на в'їзд, а також заморожування активів на території США.

Теги: Дональд Трамп Санкції Новини США
Джерело: 24 Канал
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