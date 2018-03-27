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Охолодження між Заходом і Росією вийшло на новий рівень, – експерт

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Через отруєння розвідника Скрипаля стосунки Заходу і РФ на межі
Через отруєння розвідника Скрипаля стосунки Заходу і РФ на межі / krymr.com

Вислання російських дипломатів – загальна реакція більшості країн західного світу на звинувачення РФ в отруєнні колишнього російського розвідника Скрипаля. Росія повела себе по-хамськи і не відповіла на підозри. Але в ЄС немає стовідсоткової солідарної позиції з Великобританією.

Про це сайту "24" розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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"ЄС пішов на гнучкий формат реагування. Не всі приєдналися до дипломатичного демаршу. Дехто виступив із пропозицією почекати, поки не буде остаточних і точних підтверджень причетності Росії. Але, швидше за все, більшість країн ЄС приєднається до цього символічного дипломатичного кроку, тому що можна опинитися в стані країни-ізгоя в середині Європи,
– вважає Володимир Фесенко.

При цьому експерт наголошує: вислання Україною 13 російських дипломатів – акт солідарності з Великобританією, і тут немає інших смислів. Українське керівництво, за його словами, відреагувало на рішення саміту лідерів ЄС, яке нещодавно відбулося. До цього рішення ЄС приєдналася не тільки Україна, а й США, Канада. Японія, європейські країни – не члени ЄС – Ісландія, Албанія та інші.

Фесенко вважає: якщо підозри проти Росії підтвердяться і буде доведено, що була використана російська нервово-паралітична речовина для отруєння Скрипаля і його доньки Юлії, то можуть бути нові санкції проти Росії. Зокрема, Великобританія вже посилює перевірки російського бізнесу, власність росіян, які проживають на її території.

Охолодження між Заходом і Росією вийшло на новий рівень. І це буде наростати. Відчуття, що насувається холодна війна, присутнє сильно. На цьому справа не закінчиться. До того ж, в цьому році в Нідерландах може початися суд по збитому в 2014 році Boeing 777, що виконував рейс МН17. Це теж може вплинути на подальше охолодження відносин між Заходом і РФ,
– зазначає Фесенко.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Більш детально про загострення між Заходом і Росією читайте в матеріалі: Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Видворення російських дипломатів Володимир Путін Отруєння Сергія Скрипаля Збитий Boeing 777 Санкції
Джерело: 24 Канал
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