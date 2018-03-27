"Це недружній крок": Росія заявила про наслідки для України через видворення дипломатів

Рішенням про видворення 13 російських дипломатів з України, Київ підтримав провокаційну кампанію Лондона у справі "отруєння Скрипалів".

Про це повідомляє прес-служба Посольства Російської Федерації в Україні.

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"МЗС України нотою проінформувало посольство про те, що тринадцять дипломатів, які працюють в російських закордонних представництвах у Києві, Одесі, Львові та Харкові, оголошені персонами нон-грата, нібито за "діяльність, несумісну з дипломатичним статусом", – йдеться в заяві.

Натомість у відомстві стверджують, що насправді причиною такого рішення є солідарність України з Великобританією та іншими іноземними партнерами щодо визнання провини РФ в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

"З жалем констатуємо, що українське керівництво без урахування реального стану справ підтримало інспіровану Лондоном провокаційну кампанію, спрямовану на нагнітання напруженості і розкручування конфронтаційної спіралі. В її основі лежить нічим не підкріплене твердження британського прем'єра Терези Мей про нібито "високу ймовірність" причетності Москви до отруєння Сергія Скрипаль та його дочки", – додали у посольстві.

Також, у заяві зазначається, що вислання російських дипломатів з України лише погіршить відносини між державами.

Недружній крок Києва неминуче ускладнить переведення діалогу між Росією і Україною в конструктивне русло і явно не сприятиме нормалізації відносин між ними. Відповідальність за його наслідки ляже на українську сторону. У свою чергу Росія залишає за собою право на дії у відповідь,

– підсумовано в заяві.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів.