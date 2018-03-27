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"Это недружественный шаг": Россия заявила о последствиях для Украины из-за выдворения дипломатов

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Россия отреагировала на выдворение дипломатов из Украины
Россия отреагировала на выдворение дипломатов из Украины / Фото из открытых источников

Решением о выдворении 13 российских дипломатов из Украины Киев поддержал провокационную кампанию Лондона в деле "отравления Скрипалей".

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Российской Федерации в Украине.

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"МИД Украины нотой проинформировал посольство о том, что тринадцать дипломатов, которые работают в российских зарубежных представительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, объявлены персонами нон-грата, якобы за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", – говорится в заявлении.

Между тем в ведомстве утверждают, что на самом деле причиной такого решения является солидарность Украины с Великобританией и другими иностранными партнерами о признании вины РФ в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

"С сожалением констатируем, что украинское руководство без учета реального состояния дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскрутку конфронтационной спирали. В ее основе лежит ничем не подкрепленное утверждение британского премьера Терезы Мэй о якобы "высокой вероятности" причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери", – добавили в посольстве.

Также, в заявлении отмечается, что высылка российских дипломатов из Украины лишь ухудшит отношения между государствами.

Недружественный шаг Киева неизбежно осложнит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между ними. Ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону. В свою очередь, Россия оставляет за собой право на ответные действия,
– отмечается в заявлении.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов.

Теги: Новости Украины Высылка российских дипломатов Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Украина – Россия Новости России Великобритания
Источник: 24 Канал
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