Охлаждение между Западом и Россией вышло на новый уровень, – эксперт

Высылка российских дипломатов – общая реакция большинства стран западного мира на обвинения РФ в отравлении бывшего российского разведчика Скрипаля. Россия повела себя по-хамски и не ответила на подозрения. Но в ЕС нет стопроцентной солидарной позиции с Великобританией.

Об этом сайту "24" рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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ЕС пошел на гибкий формат реагирования. Не все присоединились к дипломатическому демаршу. Кое-кто выступил с предложением подождать, пока не будет окончательных и точных подтверждений причастности России. Но, скорее всего, большинство стран ЕС присоединится к этому символическому дипломатическому шагу, потому что можно оказаться в положении страны-изгоя в середине Европы,

– считает Владимир Фесенко.

При этом эксперт подчеркивает: высылка Украиной 13 российских дипломатов – акт солидарности с Великобританией, и здесь нет других смыслов. Украинское руководство, по его словам, отреагировало на решение недавно состоявшегося саммита лидеров ЕС. К этому решению ЕС присоединилась не только Украина, но и США, Канада, Япония, европейские страны-не члены ЕС – Исландия, Албания и другие.

Фесенко считает, что если подозрения против России подтвердятся и будет доказано, что было использовано российское нервно-паралитическое вещество для отравления Скрипаля и его дочери Юлии, то могут быть новые санкции против России. В частности, Великобритания уже усиливает проверки российского бизнеса, собственности россиян, которые проживают на ее территории.

Охлаждение между Западом и Россией вышло на новый уровень. И это будет нарастать. Ощущение, что надвигается холодная война, присутствует сильно. На этом дело не закончится. К тому же, в этом году в Нидерландах может начаться суд касаемо сбитого в 2014 году Boeing 777, выполнявшего рейс МН17. Это тоже может повлиять на дальнейшее охлаждение отношений между Западом и РФ,

– отмечает Фесенко.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Более подробно об обострении между Западом и Россией читайте в материале: Запад vs Россия: от дипломатического бойкота к холодной войне?