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Це чудовисько з морських глибин, – у Держдепі США зробили різку заяву щодо Росії

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У Держдепі США зробили різку заяву щодо Росії
У Держдепі США зробили різку заяву щодо Росії / golos-ameriki

Росія продовжить цікавитися виборами і в США, і в інших країнах, не дивлячись на масове видворення дипломатів Кремля з десятків країн світу.

Про це заявила офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойерт. Відпвоідна заява опублікована на сайті Білого дому.

"У Росії – довгі руки, у Росії – безліч щупалець. Ми вважаємо, що вони збережуть своє зацікавлення до наших виборів, а також – до виборів у багатьох інших країнах. Це чудовисько з морських глибин", – зазначила вона.

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Окрім того, Нойерт додала, що головною умовою для поліпшення відносин між США та Росією – це взяття Кремлем на себе відповідальності у справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Двері до діалогу з російською владою залишаються відкритими, але якщо Росія хоче поліпшення відносин, їй насамперед потрібно взяти на себе відповідальність за цю атаку і припинити свою божевільну і агресивну діяльність,
– наголосила спікер Держдепу.

До слова, президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій, накладених за кібератаки проти США на Росію у 2015-му.

Станом на 28 березня вже 28 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів. Загалом, до РФ повернеться 151 особи.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Вибори у США Видворення російських дипломатів
Джерело: 24 Канал
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