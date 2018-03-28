Це чудовисько з морських глибин, – у Держдепі США зробили різку заяву щодо Росії
Росія продовжить цікавитися виборами і в США, і в інших країнах, не дивлячись на масове видворення дипломатів Кремля з десятків країн світу.
Про це заявила офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойерт. Відпвоідна заява опублікована на сайті Білого дому.
"У Росії – довгі руки, у Росії – безліч щупалець. Ми вважаємо, що вони збережуть своє зацікавлення до наших виборів, а також – до виборів у багатьох інших країнах. Це чудовисько з морських глибин", – зазначила вона.
Читайте також: Путін загнав Росію у кут, – політолог про видворення дипломатів
Окрім того, Нойерт додала, що головною умовою для поліпшення відносин між США та Росією – це взяття Кремлем на себе відповідальності у справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.
Двері до діалогу з російською владою залишаються відкритими, але якщо Росія хоче поліпшення відносин, їй насамперед потрібно взяти на себе відповідальність за цю атаку і припинити свою божевільну і агресивну діяльність,
– наголосила спікер Держдепу.
До слова, президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій, накладених за кібератаки проти США на Росію у 2015-му.
Станом на 28 березня вже 28 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів. Загалом, до РФ повернеться 151 особи.
Вибір редакції
-
Меценат українських олімпійців: У США наші земляки допомагали спортсменам, хто чим мігсьогодні , 10:01
-
Російським дипломатам, яких видворили з Великобританії, заборонили в'їжджати в Українусьогодні , 08:52
-
Головні новини 27 березня: ГПУ взялася за Медведчука, мітинги у Росії, футбольна перемогасьогодні , 08:02