О краже посылок, которые массово отправляли российские мародеры, сообщило международное издание Visegrád 24. Они отметили, что почти все грузы, которые передавали оккупанты домой, украли.

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В твиттере издание отметило, что российские почтальоны украли у своих военных более 100 посылок с награбленным украинским имуществом.

Плохие новости для российских мародеров. То, что они награбили в Украине, теперь воруют российские почтальоны. Из 130 ящиков, отправленных российскими солдатами из Беларуси в российский город Рубцовск, только 3 дошли как положено. Мародерам нужно будет подать жалобу,

– написали в издании.

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