Каролина – известная польская журналистка и соавтор сразу 4 книг об угле. Среди них – бестселлер "Черное золото. Войны за уголь из Донбасса". За эту книгу Каролину и ее соавтора – Михала Потоцкого – наградили премией Grand Press, а также отличием имени Дариуша Фикуса.

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В течение полутора лет Каролина пишет материалы с фронта для польского издания Wprost.

"Я видела, что такое война"

Каролина рассказывает, что до полномасштабного вторжения видела, что такое война. В частности, журналистка помогала людям на границе Турции и Сирии, а также побывала на Донбассе уже после 2014 года. Каролина признается: пошла в военную журналистику, потому что чувствует – это и ее война. Она идет очень близко.

Более 10 лет Каролина прожила вблизи границы с Беларусью – в Люблине. Сейчас там живут родные журналистки. Каролина вспоминает: когда началась война в Грузии, думали, что это очень далеко. В то же время Лех Качинский, тогда занимавший пост президента Польши, заявил: следующей будет Украина. Его слова мир встретил смехом.

Заметьте! Прочитать полную версию истории Каролины можно на сайте проекта Sestry.

В Украину Каролина прибыла 10 марта 2022 года

Ехать на войну в Украину Каролина не планировала. Она собиралась написать книгу на тему исторических и географических перспектив войны России с Украиной (с 2014 года). Чтобы реализовать замысел, Каролина должна была проехать по всей Украине. Журналистка хотела, прежде всего, пообщаться с людьми.

На 28 февраля 2022 года у Каролины был билет в Киев. Однако 24 февраля – черная дата в истории мира – началась полномасштабная война. Каролина уволилась с работы и присоединилась к команде Wprost. В Украину журналистка прибыла 10 марта. Думала, что едет на несколько недель, а задержалась – на полтора года.

"Я видела деоккупированную Бучу и эксгумацию 500 человек в Изюме"

Каролина рассказывает: она видела деоккупированную Бучу и эксгумацию 500 человек в Изюме

Тот запах, которым был наполнен воздух, забыть невозможно. Разрушение Бахмута. Была там в начале марта. Таких разрушений как там – я никогда не видела своими глазами. Дома, города можно отстроить. А вот то, что люди пережили, их психику и эмоции – с тем будет труднее всего. Самое страшное то, что война делает с людьми,

– вспоминает Каролина.

Журналистка рассказывает: ее главной задачей постоянно напоминать миру, что Россия – страна-террорист. Война, которую она ведет, ненормальна.

Моя главная задача – постоянно напоминать миру, что Россия – террористическая страна.

"Если бы это была война, то она была бы на фронте между военными, в окопах. А что это за война, когда ракета прилетает в детский сад, больницу, гостиницу, школу? Это война или акт терроризма? Это акт терроризма! И наша задача – каждому объяснить, что это терроризм, геноцид, который делает Россия с украинцами. И об этом надо говорить каждый день", – отмечает журналистка.

Кроме написания материалов Каролина также активно волонтерит. В частности, собирает деньги на автомобили и дроны.

"Мои отношения с семьей – очень сложные"

Каролина признается, что ее отношения с семьей сейчас очень сложные. Недавно журналистка развелась с мужем. Их две дочери сейчас живут с ним в Варшаве. Каролина признается: труднее всего было оставить дочерей.

"Они спрашивают: "Мама, там где ты, есть война?". Я говорю, что во всей Украине есть война. "Мама, а там где ты, есть ракеты?". Я не хочу без надобности говорить с ними об этих страшных вещах. Как общаемся, то говорим преимущественно о собачках, которые здесь живут", – рассказывает Каролина.

После победы Украины она мечтает поехать в Крым. Она никогда еще не была на прекрасном украинском полуострове.