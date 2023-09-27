Кароліна – відома польська журналістка й співавторка відразу 4 книг про вугілля. Серед них – бестселер "Чорне золото. Війни за вугілля з Донбасу". За цю книгу Кароліну та її співавтора – Міхала Потоцького – нагородили премією Grand Press, а також – відзнакою імені Даріюша Фікуса.

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Упродовж 1,5 року Кароліна пише матеріали з фронту для польського видання Wprost.

"Я бачила, що таке війна"

Кароліна розповідає, що й до повномасштабного вторгнення бачила, що таке війна. Зокрема, журналістка допомагала людям на кордоні Туреччини та Сирії, а також – побувала на Донбасі вже після 2014 року. Кароліна зізнається: пішла у військову журналістику, бо відчуває – це й її війна. Вона триває дуже близько.

Понад 10 років Кароліна прожила поблизу кордону з Білоруссю – у Любліні. Наразі там живуть рідні журналістки. Кароліна пригадує: коли почалася війна у Грузії, думали, що це – дуже далеко. Водночас Лех Качинський, який тоді обіймав посаду президента Польщі, заявив: наступною буде Україна. Його слова світ зустрів сміхом.

В Україну Кароліна прибула 10 березня 2022 року

Їхати на війну в Україні Кароліна не планувала. Вона лише збиралася написати книгу на тему історичних та географічних перспектив війни Росії з Україною (від 2014 року). Щоб реалізувати задум, Кароліна мала проїхати усією Україною. Журналістка хотіла насамперед поспілкуватися з людьми.

На 28 лютого 2022 року Кароліна мала квиток до Києва. Однак 24 лютого – чорна дата в історії світу – почалася повномасштабна війна. Кароліна звільнилася з роботи й долучилася до команди Wprost. В Україну журналістка прибула 10 березня. Думала, що їде на декілька тижнів, а затрималася – на 1,5 року.

Зауважте! Прочитати повну версію історії Кароліни можна на сайті проєкту Sestry.

"Я бачила деокуповану Бучу та ексгумацію 500 людей в Ізюмі"

Кароліна розповідає: вона бачила деокуповану Бучу та ексгумацію 500 людей в Ізюмі

Той запах, яким було наповнене повітря, забути неможливо. Зруйнування Бахмута. Була там на початку березня. Таких руйнувань, як там – я ніколи не бачила на свої очі. Будинки, міста можна відбудувати. А ось те, що люди пережили, їхню психіку і емоції – з тим буде найважче. Найстрашніше те, що війна робить із людьми,

– пригадує Кароліна.

Журналістка розповідає: її головним завданням є постійно нагадувати світу, що Росія – країна-терористка. Війна, яку вона веде, ненормальна.

"Якби це була війна, то вона була б на фронті між військовими, в окопах. А що це за війна, коли ракета прилітає в дитячий садочок, лікарню, готель, школу? Це війна чи акт тероризму? Це акт тероризму! І наше завдання – кожному пояснити що це тероризм, геноцид, який робить Росія з українцями. І про це треба говорити щодня", – наголошує журналістка.

Окрім написання матеріалів, Кароліна також активно волонтерить. Зокрема, збирає гроші на автівки та дрони.

"Мої стосунки з родиною – дуже складні"

Кароліна зізнається, що її стосунки з родиною зараз дуже складні. Нещодавно журналістка розлучилася з чоловіком. Їхні дві донечки зараз мешкають з ним у Варшаві. Кароліна зізнається: найважче було залишити донечок.

"Вони запитують: "Мамо, там де ти, є війна?". Я кажу, що в усій Україні є війна. "Мамо, а там де ти, є ракети?". Я не хочу без потреби розмовляти з ними про ці страшні речі. Як спілкуємося, то говоримо переважно про песиків, які тут живуть.

Після перемоги України Кароліна мріє поїхати до Криму. Вона ще ніколи не була на прекрасному українському півострові.